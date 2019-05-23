支持開放中國人來台 朱立倫：人才為什麼不能用？

2019-05-23 10:17

〔記者林良昇／台北報導〕對於拚經濟，角逐國民黨總統提名的前新北市長朱立倫今強調，他的解方就是「開放、開放、開放」，小政府大國民，與其每天想中國大陸的人會不會來台灣，要想是不是人才才是重點，只要是人才「為什麼不能用？」

朱立倫今早接受廣播節目專訪談經濟議題，朱立倫提及美中貿易戰及未來的科技冷戰，他表示，美國前國防部高級官員近期來台，就有聊到相關議題，美國普遍認為貿易戰一定會有一個協定，但華為事件，美國用國家安全的方式去做，看來並非只是貿易戰的一環，是科技冷戰的層次。

朱立倫說，面對科技冷戰，台商就不只是轉移陣地，而是整個供應鏈要重新佈局，「政府準備好了沒有？」畢竟華為最重要的供應商就是台積電，中國大陸的ICT產業主要供應商還是台商，選邊站非常困難。

朱立倫認為，他相信解方只有「開放、開放、開放」，就是「小政府大國民」，對所有民間企業只有創造最好的環境、最少的限制，將障礙通通舖平，就是對民間最大的幫忙，缺水、缺電、缺土地也不是那麼研究，都是自己把自己限制住了。

對於開放鬆綁是否是為了讓中國人來台工作的質疑，朱立倫則反駁，與其每天想中國大陸的人才會不會來台灣，要想是不是人才才是重點，人才為什麼不能用？反倒是要大幅開放，讓好的人才為台灣所用，法令限制不應太嚴。

朱立倫認為，台灣在很多技術、人才上依賴美國，但中國大陸是台灣產品出口地，面對美中貿易戰，對台灣是很大危機也是機會，台灣是非常好的中介者跟調停者，降低兩邊衝突，台灣不用都抱著美國大腿，也不可能完全聽北京的，要走平衡的角色，一定是親美和中的路線。

關於水、電，朱立倫強調，每次電力問題都是反核、擁核，但台灣的電力只要認真理性討論，絕對可以解決，除了節電，能源也不要政治導向，台電不能因為是國民黨或民進黨執政，給出兩套數字，配合長官演出。

朱立倫說，不管核一、核二、核三、核四，國民黨如果重新執政，選項全都要打開，因為缺電是國安問題，除核安必須兼顧外，核廢問題也要積極處理，不是像民進黨一樣擺爛。

朱立倫也重申，他幾個月一直提「藍軍大智庫」，這幾個月他所提出的政見，是國民黨共同政見，可以幫助未來國民黨的候選人，大家都是團隊，不要分誰是誰的粉，大家都是國民黨的粉，都是藍軍的粉，中華民國的粉，不要內鬨，大家一起加油。

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