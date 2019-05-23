嗆郭董應該軟腳了！館長拒絕和郭爬山：有膽來上直播

2019-05-23 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢日前拍攝「莒光園地」和總統蔡英文同框後，又和國民黨總統參選人朱立倫同台直播；也表態要參選的鴻海集團董事長郭台銘對此也表示「想約館長爬山」，還開玩笑稱練舉重的人爬比較慢。針對此事，館長直播時回應，「如果郭董有膽識的話，就來上我直播，不要去爬山」。他認為，郭台銘應該不會來，「因為看了我跟朱立倫的直播後，他（郭）應該軟腳了」。

館長日前直播時說，聽到郭董想和他去爬山，還聽郭說練舉重的比較不能爬山，講到此處，不禁大聲喊「我跟你說，拎北爬山你會怕啦」、「我扛著你爬沒問題」！館長也向郭台銘喊話，「如果郭董有膽識的話，就來上我直播，不要去爬山啦，因為爬山沒辦法直播」。

不過館長也說：「來這邊是一把雙面刃：講得好加分，講不好就烙賽。」館長指出，他滿期望郭台銘能來上直播，因為他有很多關於年輕人的問題想要問郭董，「但是我覺得，郭董應該是不會來，因為昨天他看了和朱立倫的直播後，郭應該軟腳了」。

最後館長也酸酸地說，希望郭台銘不要生氣，他不值得郭董對付，要郭董把錢砸在需要的地方，「像是很多粉絲團欠買阿，可以買起來；很多媒體人欠收買、很多電視台缺錢，給他錢就跟哈巴狗沒兩樣」。

最後館長表示他「不吃這套」，指稱「我可以跟郭董交個朋友，但不代表我是支持你，我問問題是問給全國人民聽的」，他也說，若郭台銘準備好要上直播，「隨時歡迎」。

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