柯P吐舌回應郭董舔盤 王世堅喊噁爛：噢！拜託不要給我看

2019-05-22 21:14

〔記者楊心慧／台北報導〕鴻海董事長郭台銘昨天到桃園參訪清潔用品公司，舔洗好的盤子證明洗潔無毒，沒想到有網友發現瓷器英文是「CHINA」，遭調侃「舔中」，台北市長柯文哲今天上午聽聞此事，大笑才不會做這麼噁心的動作，但仍模仿吐舌；台北市議員王世堅看到柯P吐舌畫面，直呼「噢！拜託不要給我看那種，我覺得很噁爛的畫面，我也是看到什麼說什麼，看到柯文哲我就覺得很噁爛！」

郭台銘舔盤子引起各界討論，王世堅說，郭台銘是舔盤子給選民看，柯文哲是把選民當盤子，柯P沒資格評論郭台銘，5年前柯P要選台北市長時，透過關係找郭台銘尋求金援，但被拒絕後，現在還藉此報仇。但他也說，覺得郭台銘舔盤子不好，確實會被做比喻，郭董在這部分還是要注意一下。

媒體給王世堅看柯文哲吐舌的照片，沒想到王世堅直呼：「噢！拜託不要給我看那種，我覺得很噁爛的畫面，我也是看到什麼說什麼，看到柯文哲我就覺得很噁爛！」他還說，「柯文哲沒有最噁爛只有更噁爛，柯文哲就不能好好專心市政嗎？」

民進黨團要求柯文哲需為罵王世堅垃圾而道歉，但柯P回擊，王世堅每天都罵人卻不用道歉；王世堅則說，古有孫子兵法，今有柯文哲「龜孫子兵法」，他只敢在質詢完以後，碎嘴小聲地用偷罵的方式，所以說他是俗辣。

王世堅直呼：「柯文哲，王世堅罵你是基於我是議員的職責，我做得好不好，媒體選民會監督，王世堅的問政成績，議會都有紀錄，選民也有評價，我罵你是剛好而已，你這種皇帝心態，就是做的糟糕，做得好誰會罵你。」

王世堅指出，柯文哲利用碎嘴的方式轉移當天他質詢的內容，柯P批評民進黨中央沒效率，逼迫投審會加速雙子星案的審查，該公司雖為港資，但背後很可能有中資，投審會邀集各部會審該公司的結構，柯P卻去護航，想讓案子快速通關，柯文哲就是被打到痛處才會生氣。

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