「假韓粉」證實來自中國 打馬悍將：國民黨忽然就安靜了...

2019-05-22 21:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕資深媒體人與藍綠民代，屢因質疑高雄市長韓國瑜、及慘遭韓粉霸凌甚至恐嚇，警政署調查卻發現，這些「假韓粉」「初始IP位址」都來自中國，引發各界關注，臉書粉專打馬悍將則注意到，發現假韓粉背後是中國，國民黨忽然就安靜了...，網友更直言「自己人怎麼罵？」。

本報報導，資深媒體人黃光芹、立委蔣萬安等，日前因為質疑高雄市長韓國瑜或反對韓粉，即慘遭網友霸凌乃至恐嚇；警政署調查後發現，這些網友雖透過VPN等各種工具，將IP位址偽裝成台灣或新加坡等國家，但「初始IP位址」都來自中國，顯見中國網軍刻意激化台灣對立，試圖藉此影響台灣大選。

警方調查，疑似中國網軍透過VPN等工具「翻牆」，再設立臉書、YouTube、推特等各種不同社群媒體的帳號，偽裝成各種不同陣營的支持者，然後在網路上到處恐嚇，藉此營造出支持者不理性表象，像是曾恐嚇威脅黃光芹、蔣萬安的「假韓粉」，或是各種陣營的不理性支持者，究其背後真相，多是中國網軍操弄。

例如國民黨立委江啟臣揭發的「假韓粉」程惠雯，不但先後恐嚇黃光芹、蔣萬安，又曾當過「韓黑」、在江啟臣臉書粉絲專頁攻擊韓國瑜，沒想到警方調查後發現，這名「程女」雖在臉書寫來自高雄市，但其實也是「來自中國」的假帳號，根本就是故意激化台灣對立意識。

打馬悍將今質疑，發現假韓粉背後是中國，國民黨忽然就安靜了...，引來許多網友留言，「膝蓋又軟了」、「所以是國民黨派人在中國自導自演」、「一看到中共就使出金鐘罩最高境界，縮陽入腹」、「我以為這是顯而易見的事兒」、「9.2: 廢話！有奴才敢罵主子的嗎？」、「自己人怎麼罵？」、「對岸是老闆耶，內奸怎麼敢罵老闆！」。

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