嗆退休上校「荒謬到極點」 外交官力挺館長被推爆！

2019-05-22 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢日前受邀拍攝「莒光園地」，與總統蔡英文同框；不料前國安局上校李天鐸卻怒轟館長「有7項前科」，沒資格替國軍代言。對此，外交官劉仕傑也在臉書發文力挺館長，表示「就算館長曾經有前科，難道他就不能在事業有成後回饋社會嗎」？劉仕傑也直言：「對比起來，我著實無法認同前退休上校李天鐸。」

李天鐸日前怒轟館長擁有毒品、竊盗、賭博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制罪等7項前科，不過卻遭館長打臉，自稱只有普通傷害案1件，且易科罰金。館長還拿出全區間良民證，證明自己清白。

對此，劉仕傑今日在臉書PO文力挺館長，他說：「我想問大家的是，就算沒有良民證，就算真的有前科，難道就不能拍攝莒光園地，不能幫助國軍，不能當一個激勵人心的人嗎？」

劉仕傑指出，他曾在台南六甲軍事監獄服役一年多，「我看到的都是人性。跟你我一樣的人性。」劉仕傑表示，巡視牢房時，曾經有受刑人向他請教英文，希望出去後可以找份工作讓女朋友過好日子。劉仕傑感性表示「一直到現在，我還記得他的樣子。你說我好傻好天真，但我寧願相信他」。他相信人性的良善，最後一定會勝出。

劉仕傑說，自己和館長素昧平生，但就算館長混過兄弟那又怎樣？「套句韓市長的名言，我相信館長愛台灣的心不會比你少一分，你愛台灣的心不會比館長多一分」。劉仕傑表示，他希望讓社會看到這樣館長，仍然可以回饋國軍，大方說自己的故事：「對，我陳之漢曾經做過『歹子』，但我他媽地現在浪子回頭，可以嗎」？這社會不正需要更多的人浪子回頭嗎？「何況他還沒有前科」！

「這真的荒謬到極點。李上校，你知道你連有前科的人都不如嗎？」劉仕傑提到，比較起來，他著實無法認同退休上校李天鐸，「一個憑自己努力，事業有成，捐了幾千萬給國家社會；另一個領退休俸，每天跟中共唱和、唱衰台灣。」劉仕傑怒嗆：最後，劉仕傑也提出疑問，「我想問問各位朋友，當一個人事業有成，願意回饋社會時，我們應該要給予掌聲？還是斤斤計較他拿的是什麼樣的良民證」？

而劉仕傑的貼文也立刻被網友讚爆，網友紛紛留言表示「他（館長）比那些退休將領舔共的行為館長高尚多了」、「館長至少知錯會大方認錯 推」、「館長比那些賣國求榮的政客好太多了」、「有前科就不能代言國軍，但是可以選里長、鄉鎮市長、縣市議員、立委、縣市長…甚至是總統？」、「雖然我不認同你的政治立場，但有道理的文章，我讚同」。

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