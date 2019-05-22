謝美英怒飆交通局為敷衍局 看不起無盟、新科議員

2019-05-22 21:57

［記者謝武雄／桃園報導］新科議員謝美英今天在議會質詢時怒飆交通局會勘敷衍了事，承辦人員不僅未到場，打了9通電話也沒有回應，事後還謊稱遇到事故，打電話給局長劉慶豐也沒有回應，謝美英越說越生氣還嗆聲，交通局是看不起無黨聯盟黨團太小、看不起新科議員，還是不尊重議長領導的代議士團隊，交通局乾脆改成敷衍局。

劉慶豐則解釋，當天在議會備詢，雖然沒有回電，但還是用LINE回覆處理狀況，另內壢火車站裝設簡易廁所案，由於事涉台鐵權責，交通局只能扮演居中協調角色，承辦人員已經非常盡力；另市長鄭文燦也要求局處首長手機都要有議員電話，以便聯繫。

另交通局會後也回應，5月14日於中壢會勘，承辦人員準時到場，只是雙方未明確約定集合地點，致使在路口不同地點等候，加上承辦人員未攜帶手機無法聯絡，直到該員發現議員等一行，雙方才會合開始會勘，承辦人員已經當面致歉。

謝美英說，劉慶豐日前在議會答詢說「U-BIKE會勘是敷衍議員」讓她頗有感觸，因為服務處有些交通局選民服務案件，深深體會到被交通局敷衍的感覺，以內壢火車站後站設簡易廁所案為例，從2月開始會勘。市長施政報告、交通局工作報告都提出質詢，交通局也允諾辦理，未料，4月24日交通局安排會勘，到場人員一問三不知，真是「敷衍議員」。

謝美英指出，5月14日於中壢區中園路、吉林路口與交通局進行交通號誌會勘，她到現場等了20分鐘，不見交通局人員到場，電話打了9通也沒有人接，最離譜的是，交通局人員說「承辦在路上遇到事故」，事後才發現「遇到事故」是交通局人員說謊。

謝美英說，當時她就打電話找劉慶豐也打不通，劉慶豐事後回LINE「他沒有議員的手機號碼」，她感到訝異的是，她用手機打過電話給劉局長，討論內壢後站簡易廁所的事，局長的回覆真的非常敷衍！非常離譜！

謝美英還統計現場主管手機是否存有議員電話，結果大部分主管都有議員電話，謝美英越說越生氣，還出示多張照片強調，交通局對於議員質詢根本敷衍了事，議會質詢時滿口答應，會後根本沒有處理。

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