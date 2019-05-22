立院初審 媒體報導自殺方法及原因最重罰百萬

2019-05-22 17:19

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院社福衛環委員會今天初審通過「自殺防治法」，明定通過宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，不得報導或記載教導自殺方法，或詳細描述自殺個案之自殺方法及原因，以及足以助長自殺之情形，違者最高處100萬元罰鍰；各機關、團體相關人員對自殺行為人及其親友之個資應予保密，無故洩漏者處6千元以上6萬元以下罰鍰。

初審條文規定，通過宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，不得報導或記載下列事項：

一、教導自殺方法或教唆、誘使、煽惑民眾自殺之訊息。二、詳細描述自殺個案之自殺方法及原因。三、誘導自殺之文字、聲音、圖片或影像資料。四、毒性物質或其他致命性自殺工具之銷售情報。五、其他經中央主管機關認定足以助長自殺之情形。

廣播、電視事業違反前條規定者，由目的事業主管機關處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期未改正者，得按次處罰。其他宣傳品、出版品，網際網路或其他媒體違反規定者，由直轄市、縣市主管機關處負責人及相關行為人新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，並得沒入前條規定之物品、令其限期移除內容、下架或其他必要之處置；屆期不履行者，得按次處罰。

此外，為了保障自殺行為人以及其親友，初審條文明定，各機關、學校、法人、機構、團體及相關業務人員執行此法相關業務時，對自殺行為人及其親友的個人資料應予保密，不得無故洩漏，違者可處6千元以上6萬元以下的罰鍰。

為加強自殺防治，初審條文明定，中央主管機關應設跨部會自殺防治諮詢委員會，以促進至府各部門自殺防治工作的推動、支援、協調及整合；中央主管機關應擬定全國自殺防治綱領，報行政院核定後實施。

會議主席、民進黨立委劉建國表示，此次初審通過，最大的亮點在於中央主管機關為加強自殺防治將設跨部會自殺防治諮詢會，並建置自殺防治通報系統，編列自殺防治經費。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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