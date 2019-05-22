警駐港生變？刑事局駐港聯絡官遲無法派任

2019-05-22 16:53

〔記者邱俊福／台北報導〕台、港執法合作添變數！刑事局原本經跟陸委會等溝通後，確認派駐香港1名聯絡官，以共同打擊不法，隨即透過考試敲定人選，原預估今年2、3月間派駐，但至今卻遲遲不見下文，引發議論。刑事局對此表示，目前尚未收到相關公文，至於原因，無法得知。

事實上，自行政院2004年起指示外交部實施駐外聯絡官制度起，我國已經陸續在菲律賓、泰國、越南、印尼、馬來西亞、日本、美國、南非、澳門、韓國、歐洲等地派駐警察聯絡官，這些聯絡官雖孤軍活躍於異域，但迭破大案，並助友邦破獲數以噸計的走私安毒，成果斐然。

今年原本申請陸續派駐韓國、香港與澳洲，也跟各單位達成默契，透過考試敲定人選。2月間，韓國派駐首位女聯絡官黃珮如，本月底預定澳洲也要派駐聯絡官，僅剩香港遲遲沒有收到陸委會相關公文，無法成行。

而我法務部調查局去年12月調派第一位駐港法務秘書蔡孟潔，上月有媒體報導，香港當局要求我方撤換法務秘書，且不打算再續發工作簽證；「中央社」昨報導，調查局已要求蔡在今年9月18日工作簽證到期前，不得離開香港，顯示調查局似乎對於駐港秘書一旦離港後，港方是否續發工作簽證一事沒有把握，是否與此有關，也引人議論。

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