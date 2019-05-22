華為禁令延燒！ 財經網美：中方最怕台灣加入美國隊

2019-05-22 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕彭博新聞報導，美中貿易緊張升級，川普政府傳出考慮把杭州海康威視、浙江大華技術等5家監控設備大廠列入貿易黑名單。對此，財經網美胡采蘋表示，中方的設計製造水準在中興通訊事件中已經暴露無遺，一年後迅速延燒到華為、海康威視與重點國安相關公司，造成的問題已經不是簽署貿易協議就能解決，往後雙方都不會再信任彼此，而在高科技發展上就此分道揚鑣。

胡采蘋今日在臉書PO文表示，禁售事件擴大，顯然是川普下定決心，「你只要不簽署停止強迫技術轉讓的協議，那麼就讓你的技術水準暴露」。尤其是涉及國家安全的產業，一旦無法取得尖端晶片，被迫使用山寨晶片，山寨產品恐怕影響國家整體戰力。胡采蘋指出，很多人認為中國的科技水準將因為禁售而大幅提升，但這完全就是不瞭解半導體產業的評論。

胡采蘋：美、中高科技就此分道揚鑣

胡采蘋表示，台灣是全球半導體產業的晶片強國，無論製造、IC設計都是全球領先，華為最大的晶片供應商來源國第一是美國，第二是中國，第三是台灣，這幾天大量中國半導體產業評論最擔心的都是台灣加入美國隊，停止出貨給中國廠商。

她指出，中方雖然體察到晶片產業的重要，甚至來台收購公司，但中方的設計製造水準已經在中興通訊事件中暴露無遺。一年後迅速延燒到華為、海康威視與重點國安相關公司，恐怕會造成美中爭霸決勝的角力戰場，不是簽署貿易協議就能解決，雙方都不會再信任彼此，而在高科技發展上就此分道揚鑣。最後她更狠酸：「說真的，中國本地晶片組我也只叫得出海思麒麟處理器而已。」

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