恫嚇民代疑為中國網軍 綠議員：國安問題不容輕忽

2019-05-22 16:09

〔記者黃建華／高雄報導〕國內警方調查立委蔣萬安等多起遭網路留言恐嚇案，發現留言者不論IP位置在境外哪裡，最初上網位置都在中國，疑為中國網軍。對此，民進黨籍高雄市議員林智鴻、鄭孟洳今直指「這是國安問題」，不容輕忽。倒是高雄市長韓國瑜則表示，網軍不論是來自國內或國外，應遵守理性，可建設性批判，但不要太多攻擊。

針對警方查出恫嚇台灣民代的網軍IP都是在境外，且最初上網位置都在中國，疑為中國網軍，高雄市議員鄭孟洳今天上午籲請警方辦案技術要突破，不能因網軍IP在境外為由，就束手無策。另一林智鴻議員也認為，「境外網軍是國安問題，不能輕忽。」

高雄市長韓國瑜上午在議會備詢，中場休息時接受聯訪。有媒體問到，先前蔣萬安因私下說「支持韓國瑜的都是比較沒理性的」言語，事後遭網友在臉書留言將對其家人不利，現警方已追出攻擊網友最初上網位置來自中國的看法，對此，韓國瑜並未對是否為中國網軍一事表示意見，僅說，經與蔣萬安聯繫，蔣講那話沒有惡意，希望網軍不論國內外，遵守理性，可以建設性批判，但不要太多攻擊。

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