鴻海自殺比率沒有比台灣高 藍委替郭台銘發聲

2019-05-22 14:32

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院社福衛環委員會今天審查「自殺防治法」等法案，國民黨立委陳宜民表示，總統蔡英文日前批鴻海董事長郭台銘應思考「他的工廠內怎會有如此多年輕人想不開」，但是根據台灣自殺防治協會的報告，12位自殺者，其中8位明顯有情緒障礙，資料也顯示自殺者集中在5月，可能是模仿效應造成。「比例上，（鴻海）龍華廠自殺比率並沒比台灣高。」也有些人覺得說「我跳下去可以給家人帶來比較多撫卹金額。」

陳宜民指出，調查結論指出，12個墜樓個案，其中3個疑似有重大疾病，8個有明顯情緒障礙，龍華廠有3、4十萬員工，其中12人自殺，自殺率大約10萬分之3左右，我們台灣自殺率多少？

對此，衛福部心理及口腔健康司司長諶立中表示，10萬分之16左右。

陳宜民接著說，比例上，龍華廠自殺比率並沒比台灣高，這些案例大部分集中在5月份，採同樣方式（輕生），顯示可能與大眾傳播資訊造成的模仿效有關係。

陳宜民也秀出其中一位19歲年輕人寫給爸媽的信指出，他從富士康跳下去，可以得到撫卹。這一連串事件是起於龍華廠工程師丟了樣品機，跳樓自殺，後來找到了是有人偷他手機，所以郭台銘他們公司從優撫卹100萬人民幣，這在當時引起很大震撼，因為撫卹金額是一般的5到10倍，後來有一些員工，12中有3個重大精神疾病，8個情緒障礙，換句話說，有些人覺得說「我跳下去可以給家人帶來比較多撫卹金額」，富士康也宣布以後不再做撫卹，這也得到教訓，以後要低調處理，否則會有副作用。

諶立中說，自殺處理方面要低調，如果過度好的補償，表面上看起來很好，對其他想要自殺的是好的模仿對象。

陳宜民說，蔡總統拿人民苦難開玩笑，光是看106年，全台灣有3千多人自殺，25人是公務員，蔡總統是不是也要對這些人負責？

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