駁斥卡韓國瑜 Kolas：盼韓到行政院院會講明白

2019-05-22 13:42

〔記者李欣芳／台北報導〕高雄市長韓國瑜針對高雄大林蒲遷村案爭議昨天表明將到大林蒲和居民一起開直播，呼籲中央不要一直「卡高雄」，行政院發言人今天中午駁斥說：「沒有卡韓」，歡迎韓市長明天就到行政院院院會來，講清楚說明白！

國民黨高市議員黃紹庭21日質詢時，關切包括大林蒲遷村、前瞻計畫黃線等重大建設案，在韓國瑜上任後全部停滯，質疑中央處處「卡韓」，建議韓國瑜乾脆開直播；韓國瑜表示，大林蒲遷村案在他就任後，只開過1次會，他不只要開直播，還會直接拉到大林蒲和居民一起開直播，呼籲中央不要一直「卡高雄」。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天中午在臉書說明大林蒲的遷村案表示，從前行政院長賴清德到現任院長蘇貞昌，經濟部一直都主動積極聯繫高雄市政府，積極促成，107年10月經濟部把大林蒲案送行政院審核，108年2月經濟部邀請高雄市政府經發局開會，請高雄市府明確表達繼續執行意願，108年3月高雄市政府表示支持，並請行政院盡速核定。108年4月，經濟部、高雄市出席行政院審查會議，都表示同意繼續推動，行政院指示加速辦理。

Kolas說，今年5月雙方同意訂於110年4月完成園區編定後啟動遷村發價作業，工業局請高雄市府於5月8前，提供相關調整後的計畫內容、期程及經費說明。5月15日高雄市府函送大林蒲遷村經費及相關資料，工業局正把修正計畫轉送到行政院。

Kolas指出，一個佔地超過300公頃、上千億元的大案子，不但牽涉石化產業的發展，且影響多戶家庭的遷村案，都還是經濟部主動出擊，多次主動召集會議盯進度，把錢送上。高雄市政府相關的局處的確也有與經濟部充分合作，進度正一路往前推。

她也以交通建設為例，指從賴清德到蘇貞昌任內，小港到林園延伸缐已給高市府840萬元做路缐規劃評估報告。前瞻計畫又給市府8500萬元（其中5000萬元做屏東延伸缐可行性研究，3500萬元做黃缐綜合規劃）。

Kolas說，經濟部、交通部都有詳細的公文往返、開會紀錄，「卡韓？韓市長，院會好久不見，要不要來開個會？」

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