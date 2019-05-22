開發案四度流標 潘恆旭砲打綠議員「唱哭調仔」嚇跑廠商

2019-05-22 13:04

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市「旗津渡假旅館開發案」四度流標！高市觀光局局長潘恆旭上午點名綠營議員黃文益、高閔琳、林智鴻狂打「春吶」議題嚇跑有意投資廠商，籲請議員少唱點「哭調仔」，多唱「快樂頌」。但黃文益也立即反擊市府「專業性」評估不足，當然會嚇跑投標廠商，並反批潘無心市政、怠忽職守。

潘恆旭今日上午在議會質詢休息時間被媒體問及「旗津渡假旅館開發案」四度流標一事，他表示，決標之前剛好發生議員質詢猛攻旗津「春吶」事件，嚇跑廠商。

他說，本來有2家廠商有意投標，但議員那一陣子質詢「春吶」一事太over，嚇的廠商覺得要再「暫緩評估一下。他說，市府只是主辦單位之一，議員卻要調人家廠商營收、票房收入，他覺得實在太超過。

潘恆旭說，議員理性問政很好，但人家來投資，大家應該齊心為高雄，不要唱衰高雄，雞蛋裡挑骨頭，唱「哭調仔」，盡挑我們的毛病，應多唱「歡樂頌」，把高雄的美好讓全亞洲知道。

被問及是哪幾位議員？潘恆旭更點名黃文益、高閔琳、林智鴻。由於時值議會總質詢期間，潘恆旭公開點名3位綠營議員唱衰高雄，嚇跑投標廠商，可預見又將掀起府會波瀾。

市長韓國瑜稍後就旗津渡假飯店四度流標一事，則表示希望觀光局繼續努力，看能否在第五次機會，吸引廠商招標。

至於潘砲轟議員嚇跑廠商一事，韓國瑜僅表示，議員理性問政的批判，他都虛心接受，而不是唱衰高雄，他希望府會攜手合作，共同為高雄未來的美好而努力，也希望議員盡量不要唱衰高雄或找麻煩式的質詢，這對高雄未來不是好事。

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