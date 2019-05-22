肯定郭董跑基層 鄭文燦籲候選人多來桃園

2019-05-22 13:03

［記者謝武雄／桃園報導］鴻海集團董事長郭台銘昨天到桃園訪問，肯定桃園市長鄭文燦滿意度；對此鄭文燦今天受訪時表示，郭台銘跑基層，跟里長搏感情是好事，他希望所有總統參選人都可以多來桃園，代表注重桃園，因為現在各黨都還沒有產生最後的人選，希望產生之後，不管民進黨、國民黨的候選人，都能夠注重桃園的發展。

此外記者也問到，高雄市長韓國瑜說，藍綠若內部惡鬥，是柯文哲佔了優勢，對此鄭文燦表示，韓國瑜與柯文哲間的選票有其流動關係，因為牽涉其競選策略，競選策略他不會做評論。

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