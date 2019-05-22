拍桌痛罵中國侵略民主秩序 知名學者：別把資料賣給華為

2019-05-22 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕華人民主書院與香港支聯會近日在台北舉辦「六四事件30週年研討會」，美國史丹佛大學胡佛研究所資深研究員也於會中演講，八旗文化主編王家軒在臉書發文，指當天戴雅門氣到拍桌子痛罵中國在全球各地對民主秩序的侵略，並西方教育機構淪為中國宣傳機器的幫兇，以及警告華為根本不是一家民間企業，絕對不要把企業的資料賣給華為。

華人民主書院和香港支聯會18日召開為期3天的「六四事件30週年研討會」，戴雅門（Larry Diamond）在主題演講中指出，中共持續推動滲透活動，隱蔽地借用金錢財力等來威脅、賄賂、壓制反對他們的意見，並透過收購媒體、收買政客等方式，威脅著各國的民主社會，以及使用系統化方式壓制世人對六四的記憶和相關學術研究。

八旗文化主編王家軒於臉書則發文指出，戴雅門當天曾說過最應該被台灣人記住的一段話「今天的中國已經不是不希望看到外國勢力向中國內部輸出民主了，而是它不想看到民主經驗在世界上任何角落獲得成功或進步，它把任何地方的民主成就都當成是對它的威脅。」

王家軒指出，戴雅門除了痛罵中國在全球各地對民主秩序的侵略，也痛批西方政治人物一邊代表國家與中國談判，一邊卻收中國企業的顧問費，西方教育機構淪為中國宣傳機器的幫兇等。戴雅門也提及，中國正積極地收買各個通訊落網路公司的資料，因此戴雅門不管在任何場合都會呼籲，絕對不要把企業的資料賣給華為。

王家軒說，雖然當天看到戴雅門拍桌痛罵、激動到近乎嘶吼，很難想像這位名滿天下的學者會表露出這幅憤青模樣，但他也因此覺得戴雅門的態度非常感人，並指戴雅門的憤怒不會沒有影響力，「對中國的抗衡應該會是美國超越兩黨的普遍共識了。」

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