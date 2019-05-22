中執會攻防》余天公布力挺蔡英文連署 南市主委批鴻門宴

2019-05-22 11:38

〔記者劉婉君／台南報導〕民進黨新北市黨部主委余天昨天公布19位地方黨部主委連署支持總統蔡英文連任，台南市黨部主委黃先柱批，「這是一場讓民主也流淚的鴻門宴！」

黃先柱表示，余天13日邀全國主委聚會，先至總統府拜會蔡英文進行「意見交流」，再到餐廳聚餐，會後即傳出與會主委皆被要求簽下確保蔡英文提名的「現任優先」連署書，這是陷身為民主表率的主委們於不義。

黃先柱說，邀請參加的簡訊內容僅提及要與總統會面後聚餐，但13日晚上6時左右，接到余天來電詢問是否參加餐會，並表示將於會中請大家連署「現任優先」的提案，他當場表示反對現任優先提案，且無法出席。

當天除台東、屏東、台南市3位主委另有要務無法出席外，黃先柱說，其餘與會主委當場被要求連署，讓所有人進退兩難。果然是宴無好宴，尊重民主程序有那麼困難嗎?

黃先柱表示，總統初選時程被一拖再拖，保皇派一連串違反民主程序的做法，已經讓支持者對民進黨的信心動搖，再這樣踐踏民主，不只將失去民主，也無法保住台灣。

他強調，支持黨中央提出的勝選3個前提，堅決反對現任優先， 為了避免支持者一再失望，懇請候選人及其團隊，不要再有違反民主制度的小動作，以免破壞團結，也呼籲黨中央今日中執會務必如期宣布初選時程，以維黨譽。

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