中執會攻防》風雨欲來 蔡英文：支持找出最佳勝選的初選方案

2019-05-22 11:22

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨今天下午舉行中執會討論總統初選辦法，對於挺英派已放話將建議中執會修改2020總統初選民調相關辦法，把手機納入民調並且制度化，前行政院長賴清德稍早已表明初選規則不該更動的立場，蔡英文總統上午也透過臉書表示，她支持民進黨中執會的民主制度，我相信民進黨中執會一定會找出最佳勝選的初選方案。

蔡英文說，知道不少人關心民進黨中執會的事，她早已不是黨主席，但作為黨員，我支持民進黨中執會的民主制度，我相信民進黨中執會一定會找出最佳勝選的初選方案。

她並說，身為總統，也已經肩負著國家的責任。今天更重要的是必須感謝在WHA為台灣仗義執言的好朋友們。

蔡英文說，WHA開幕兩天以來，已經有許多友邦，以及包括美國、日本、英國、德國、加拿大、澳洲在內，眾多理念相近的國家，以直接或間接的方式，輪流發聲支持台灣。美國衛生部長Alex Azar就公開表示，美國對台灣未能以觀察員身分受邀參與這次大會，感到遺憾。台灣2300萬人民值得一個發聲的機會，就像其他任何人一樣。

她強調，我們就像其他任何人一樣，都是地球村的一分子。我們有權不被排除在國際健康和防疫體系之外，我們更有信心，台灣能積極貢獻醫療公衛專業給國際社會！

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