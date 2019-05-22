美國向我軍索取這「軍事機密」 專家：應藉機擴大水下合作

2019-05-22 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕國防部今證實，美方以「安全考量」為由，要求我方告知潛艦平時訓練活動區域，海軍司令部正審慎評估中，有軍事專家認為，不該僅在提不提供美方我潛艦戰訓資料這點上考量，而是考慮如何藉機擴大與美方協商兩軍在水下作戰領域的合作架構。

美軍索要潛艦訓練區域 我方評估中

據《上報》報導，針對IDS原型艦的「建造專案管理案」與「戰系裝備整合」，我國海軍擬向美方提出以軍售案方式來進行，但傳美方要求我方透露潛艦平時訓練活動區域，我方認為，若美艦在台灣四週海域活動時，發現不明水下目標時，可向我方查證來確認，不願接受美方提案，令談判陷入膠著。

不過海軍司令部聲明表示，美方旨在避免於我周遭海域發生水下碰撞意外，是基於「安全考量」，正審慎評估中，並未有有任何拒絕情事，潛艦國造也正依計畫進行，強調台美雙方交流均秉雙方互重、互信原則。

專家：應藉機擴大台美水下合作

對此，旅美的台海安全研析中心主任梅復興分析指出，台灣軍方毋須膠著在提不提供美方我潛艦戰訓資料這類的枝節上，而是該當如何「藉此機會擴大與美方協商兩軍在水下作戰領域的合作架構」。

梅復興強調，台灣發展潛艦戰力必須獲美國支持，甚至也只有美國可提供關鍵協助，更何況，這是台灣初次嘗試自造潛艦，若在建造或服役過程中遭遇無法自己解決的困難，勢必事先就安排好援助管道。

儘管台美沒有正式軍事聯盟，但美軍依然是我國平時主要的安全合作夥伴，戰時更是唯一或最可能實兵助戰的外力，為了如何區隔責任區，敵友識別，避免友軍衝突 （deconfliction）乃至共通作業等，需仰賴台美雙方最高層共識基礎下的嚴謹規劃；梅復興認為，無論是平時的技術援助還是戰時的作戰協調，美方都明顯握有主導優勢，「故美方若真提出要求了解我潛艦作業範圍，想必是有備而來，我們軍方需做好談判前的功課，不能僅一味堅拒，而提不出博弈論述。」

潛艦合作 深化美澳軍事關係

梅復興舉例，澳洲當年柯林斯級潛艦案出問題時，除了向美國尋求在戰系與艦艇靜音等方面的技術協助外，也積極把握機會進一步開拓，深化及正式化與美方的合作關係，美國最後不僅幫澳洲解決了艦體噪音問題，還提供了其核子攻擊潛艦上所使用之最先進戰鬥指管系統，美澳先後簽署了2份水下作戰合作備忘錄，對美方採取了前所未有的開放尺度與政策裕度，被指是兩國軍事關係走向更密切的里程碑之一。

梅復興最後直言：「我們當然不能跟澳洲的地位相比，也不見得能夠爭取到相同檔次的待遇，但他山之石可以攻錯，別人成功的做法還是值得借鏡的。」不是給不給的問題，而是在什麼條件之下給，能換來些什麼？手上有限的籌碼自然不可恣意賤賣，但如果機會來了也不應怯於押上。

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