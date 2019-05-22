未赴南京避政治聯想 侯友宜：往年慣例副市長參加

2019-05-22 11:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市副市長謝政達上週與新北市議會議長蔣根煌赴中國南京市參加「第3屆兩岸4城市龍舟交流活動」，並會見南京市副市長華靜、胡萬進。市長侯友宜未率團前往，外界猜測是為了避免政治聯想。對此，侯友宜今天表示，按照往年慣例都是副市長參加，城市緊密交流很重要，但市長未必要親自去。

侯友宜今天在市政會議受訪表示，此次新北市府前往南京參加兩岸4個城市龍舟比賽，著重文化體育層面，並參訪經貿場所，希望彼此建構緊密交流，以往龍舟賽都是副市長帶隊參與，這次也是沿用慣例。

記者詢問，是否擔心外界產生政治聯想而不率團前往？

侯友宜回應，城市必須緊密交流，但未必要市長親自去，往年龍舟賽慣例就是副市長前往，只是單純的體育交流，沒有談到深入的經貿議題，副市長參加就能建構城市交流的介面，討論未來雙方合作的項目，如果他去的話，很多事情必須具體化。

至於下半年是否有其他出訪計畫，侯友宜說，他尚未規劃前往哪個城市，在市政工作安定下來後，將思考如何帶動經濟發展，以哪個城市為優先，洽談經貿議題，或是社會福利如何做得更周全，與國際並駕齊驅，他也會到先進國家研習觀摩，把別人的長處學回來。

他強調，出國一定要有真正效益，「把東西帶回來，這才有意義」，未來會請各局處就業務面進行適當安排。

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