力挺蔡英文連任 民進黨19黨部主委連署

2019-05-21 23:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨總統初選陷入僵局，爭取連任的蔡英文總統與前行政院長賴清德陣營對於初選制度仍無共識，為促成黨內團結，民進黨新北市黨部主委余天串連全台18縣市加上勞工黨部，共19名黨部主委今天連署發表聲明，表態支持蔡英文連任，希望捍衛台灣主權及本土政權，讓改革步伐持續前進。

聲明指出，蔡英文總統執政3年以來，展現各項政績，外交方面，台美關係史上最好；國防方面，國艦國造順利推動；經濟方面，台商回台投資突破2500 億、股市常態性萬點行情、失業率19年新低；內政方面，月薪3萬以下免繳稅很有感、年金改革延續保障。蔡英文捍衛主權、推動改革，3年有成，全民有感，是黨內從政同志的典範。

余天表示，2020大選是攸關台灣未來生存的關鍵一役，台灣目前面臨嚴峻的情勢，外有中國處處打壓，內有在野黨虎視眈眈，黨內應當堅持守護台灣本土政權的意志跟決心。

聲明強調，民進黨長期以來堅持立足本土、守護台灣，回應台灣人民要求穩健改革的聲音，是民進黨的責任，因此面對關鍵的 2020總統大選，以及因應未來台灣的新局，唯有全黨團結，延續蔡英文總統穩健改革的步伐，才能推動台灣不斷前進。

全台21縣市黨部中，除了台南市、屏東縣、台東縣3縣市黨部主委未參與連署外，其餘包括新北市余天、台北市陳正德、桃園市張火爐、台中市何明杰、高雄市趙文男、宜蘭縣黃建財、新竹縣彭瑞德、苗栗縣杜文卿、彰化縣邱建富、南投縣蘇昱誠、雲林縣廖丁賜、嘉義縣林沐惠、花蓮縣陳景豐、澎湖縣盧長在、基隆市張錦煌、新竹市翁枝弘、嘉義市黃大佑、金門縣吳增允，加上勞工黨部蔡坤財，共19名主委簽名連署，力挺小英連任。

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