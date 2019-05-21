考量檢方密行偵辦 境管6個月後須通知被告

2019-05-21 21:35

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長蘇嘉全今召開朝野黨團協商，針對「刑事訴訟法部分條文修正草案」等案進行討論；對於檢察官、法官得對被告限制出境、出海規定，考量檢察官有密行偵辦需求，經討論，會中通過採民進黨立委許智傑所提出的逕付二讀版本，意即限制出境、出海後，須在6個月內通知被告，讓被告有救濟的機會。

許智傑等人提案指出，逕行限制出境、出海，是為了保全被告到案，避免逃匿國外，造成妨害國家刑罰權行使的不得已措施，但目前仍欠缺明文規定，因此提案增訂限制出境、出海的法定要件及其程序。

刑訴法增訂條文93條之2規定，被告犯罪嫌疑重大，無一定住居所；有逃亡之虞；有煙滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海，但所犯最重本刑為拘提或專科罰金的案件，不得逕行限制。除被告住居所不明而不能通知者外，至遲應於限制出境、出海後6個月內通知。

法務部檢察司司長王俊力表示，有關6個月的時間，最主要是考量到檢方在偵查中，需要有一段密行偵查的時間，而在6個月之後，因偵查中限制出境、出海不得逾8個月，最後2個月就要以書面通知被告，讓被告得到救濟機會。

對此，時代力量立委黃國昌質疑，真的需要長到6個月？某種程度上是人身自由受到限制的人，最晚到6個月時，他才知道受到限制，對很多人在工作或行程上的安排，一定會遭受困擾，他了解檢方有密行偵查要求，但被告一定要知道自己被限制了以後，才可能開啟後續救濟程序；建議是否改為4個月？

法務部政務次長蔡碧仲說，並非每個案件的被告都會被限制出境，檢方為何要密行偵查，就是因為要在被告不知道的情況下，進行綿密偵查，若被告已知悉，會立即以書面通知，6個月是配合檢方的偵查期限，希望維持。

黃國昌說，基於檢方辦案上需求，他給予尊重，並不堅持。最後蘇嘉全裁示仍維持6個月後的通知規定。

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