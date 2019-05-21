獨家》退將參與中共政治活動 15年管制期「仍可討論」

2019-05-21 16:35

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國退役上將王文燮接受媒體訪問時提及兩岸「遲早統一」等言論，引發外界議論，政府相關單位定調，對於我國「憲法」保障言論自由部分，對王的言論予以尊重。不過，行政院提出「兩岸人民關係條例修正草案」規範，退役中將以上的人員15年內不得赴中參與中共政治性活動，據了解，由於考量國家利益與尊嚴，行政部門不堅持將15年視作「天花板」，是否修改、上調，將視立法院態度而定。

根據行政院院會2017年通過的「兩岸人民關係條例第9條、第9條之3、第91條修正草案」內容規範，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的政務副首長以上人員，中將以上人員，及情報機關首長，在離退逾15年以前，原則上不得參加中國黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體在對岸所舉辦、由中國領導人主持的慶典或活動，縱使參加其他活動，也不能向象徵中共政權之旗、徽、歌為行禮、唱頌或其他類似妨礙國家尊嚴等行為。否則將處以剝奪退俸或罰鍰。

事實上，我國多名退役將領在2016年11月，到中國出席「紀念孫中山誕辰150週年大會」，甚至在台下聆聽中國國家主席習近平演說，王文燮也在此列，引發各界議論。不過，由於王在1999年離開軍旅至今已20年，縱使「兩岸人民關係條例修正草案」三讀通過，也無法予以規範。

但據了解，政府機關對於「兩岸人民關係條例修正草案」的管制期限，抱持開放態度，假使立法院審議過程，認為應將年限拿掉、改為終生，主管機關亦不會堅持定見。據透露，為了國家尊嚴和整體利益，曾被賦予國家重要職務者，更該疼惜國家，不能有疑似消滅中華民國、配合中共的一國兩制主張的作為，因此，修正草案規範的「15年」仍有討論空間，將尊重立法院的討論。

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