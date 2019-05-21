獨立還原歷史 吳仁華揭開3項六四疑點

2019-05-21 18:16

〔中央社〕六四已過30年，但在中國官方刻意掩蓋資訊下，世人仍難全盤認識六四。多年來，六四參與者吳仁華藉自己的專業，獨立還原出六四歷史，並指出多項大眾對六四的錯誤認知。

62歲的吳仁華，是北京大學中文系的古典文獻專業碩士。1989年，已在中國政法大學工作的他參與了天安門學運，並親歷六四的清場行動。之後，吳仁華從珠海泳渡澳門，並在「黃雀行動」的協助下流亡美國。

多年來，吳仁華利用自己的考據學、目錄學專業，從官方文件、網路資訊，甚至是退伍軍人聊天室裡搜集資料，獨立拼湊還原六四歷史，並整理出受難者名單、參與戒嚴的部隊番號，及3000多人的部隊成員名單。

吳仁華將研究整理出版為「六四天安門血腥清場內幕」、「六四屠殺內幕解密：六四事件中的戒嚴部隊」和「天安門事件逐日記錄」等書。六四30週年之際，也推出新書「六四事件全程紀錄」。

吳仁華近日接受中央社訪問，指出大眾在清場軍人殉職時間、戒嚴部隊使用的彈藥、清場死亡人數，常有的錯誤認知。

●先有鎮壓，還是先有暴動？

長久以來，中共對六四清場的說法，都是民眾「殺軍人、搶武器」，軍隊才不得不進行鎮壓。吳仁華說，他也看到網上的「五毛黨」不斷宣傳這種觀點，但他的研究指出，這是倒果為因的說法。

吳仁華根據中共官方公布的平息反革命報告、共和國衛士英雄事蹟等資料，找到了15名戒嚴部隊殉職官兵的死亡地點、時間和死因，發現沒有一位軍人是在6月4日的凌晨1點前死亡。

吳仁華說，清場時間是從6月3日晚間10點開始，這說明是戒嚴部隊開槍殺人在先，民眾以暴制暴在後，在此之前，北京根本沒有所謂的「反革命暴亂」。

他也發現，15名官兵裡，只有7名的死因和民眾的暴力行為有關，其餘的8人，有些死於交通意外、突發疾病，更有軍隊宣傳幹部在身著便服拍照時，遭戒嚴部隊誤殺。

●戒嚴部隊使用過國際禁用的「達姆彈」嗎？

一直以來，外界盛傳當年戒嚴部隊曾以國際禁用的「達姆彈」（Dumdum bullets）射殺民眾。這種高延展性的彈頭會在進入人體後造成巨大傷口，1899年「海牙公約」明文禁用。曾在2003年披露中國SARS疫情，六四當年任職於解放軍301醫院的退休軍醫蔣彥永也支持這種說法。

但吳仁華表示，根據自己目前收集的資料，並沒有證據顯示戒嚴部隊使用過「達姆彈」。

就讀北大前，吳仁華曾有過兩年軍旅生活，他表示，就自己的軍事常識判斷，若子彈品質差一點，彈頭形狀不規則，進入人體後的旋轉也可能造成較大傷口；其次，當士兵聽到「戰友被殺的宣傳後，可能因此敵視民眾，這時候只要隨便把子彈在牆上、水泥地上一劃，都可能使子彈變型、造成類似的傷口。

此外，吳仁華也指出，當年戒嚴部隊中有兩個坦克師、一個裝甲師，這些部隊車輛上的機槍，也可能造成比步兵武器大一點的傷口。

●六四事件死了多少人？

1989年6月6日，擔任中國國務院新聞發言人的袁木表示，有近300人死亡；但根據英美兩國近年解密的外交文件，死亡人數卻高達1萬人。

吳仁華說，這兩個數字都太過極端，為了解決這個問題，他針對北京當年近200家醫院，和100多個戒嚴部隊開槍的地點進行資料收集，在統計各家醫院容納的死難者遺體數量後，他認為當時中國紅十字會所公布的2600人，是較可信的數字。

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