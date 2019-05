2019-05-21 14:41

〔即時新聞/綜合報導〕台灣成為亞洲第一個同婚合法國家,引發全世界關注,除了外媒爭相報導,中國官媒《人民日報》竟也沾光宣傳「中國台灣同婚合法」。華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)亞洲資深顧問葛來儀痛批,中國不應以台灣取得的成就而邀功。

中國官方媒體《人民日報》海外版17日在推特上指出,「根據當地媒體報導,中國台灣地方議員首次通過同性婚姻合法」。《人民日報》沾光台灣的做法隨即被網友砲轟,「台灣是台灣,中國是中國」、「真不要臉」、「不要臉欸你們」、「出來丟人現眼」、「台灣不是中國的一部份」、「噁心」、「不要臉到一種境界」。

外交部長吳釗燮批評,「大錯特錯!這項法案由我們的國會通過,很快地會由總統簽署生效。台灣自己就是個民主國家,和獨裁中國一點關係也沒有,人民日報就是老共洗腦器,爛爆了!」

葛來儀最近也痛批,「中國不應以台灣取得的成就而邀功。(The PRC should not take credit for the achievements made by Taiwan.)」

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法