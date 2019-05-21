韓國瑜稱高雄人口不到500萬「全台首富」就不成功 網友笑翻

2019-05-21 13:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天在議會開金口說，如果高雄未來10年的人口衝不到4、500萬人，意謂高雄成為「全台首富」的發展不成功，遭網友酸說「那全台首富已經宣告跳票了」。

國民黨市議員方信淵今天在議會質詢時，指出高雄人口外移嚴重，韓國瑜選前政見之一的讓高雄市人口增加到500萬，該怎麼做到？

韓國瑜回答說：「這不是不可能」，要搭配很多條件，如果高雄的經濟發展起來，成為萬商雲集，但如果高雄未來10年的人口衝不到4、500萬人，意謂高雄成為「全台首富」的發展不成功。

「打造高雄，全台首富」是韓國瑜競選高雄市長的口號，他今天這番話，等於宣告「高雄全台首富」目標不可能達成，因為高雄人口想在10年內達到500萬人，在選前老早就就外界打臉。

高雄市目前人口數277萬餘人，要在10年內達到500萬人，等於每年平均要增加22萬餘人，就算是增加到400萬，每年也要增加12萬餘人，以台灣目前少子化、生育率逐年下降的趨勢，簡直是天方夜譚。

網友紛紛打臉韓國瑜說：「那全台首富已經宣告跳票了」、「每日一笑」、「韓導我教你啦， 開放中國買高雄房子送身份證 ，不要說500萬人，1000萬搞不好都有可能~高雄房價還可以發大財喔！」

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