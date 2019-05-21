蘇揆讚「屏東肉圓」最好吃 彰化肉圓、北斗肉圓立院踢館

2019-05-21 12:50

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院長蘇貞昌今年初在臉書推薦網友「台灣最好吃的肉圓在屏東」，呼籲全民一起守護「巷仔口」的老味道；民進黨立委洪宗熠、黃秀芳不服氣，今特地邀集彰化市「阿璋肉圓」和北斗鎮「肉圓瑞」，北上立法院舉辦美食推廣會踢館，連國民黨立委陳學聖都來捧場，笑稱彰化肉圓名不虛傳，是超越藍綠都要吃的。

今天上午10點，立院康園餐廳前已排滿兩條人龍，大家都慕名而來嚐鮮彰化肉圓，洪宗熠還在現場高喊：「超越蘇貞昌，彰化肉圓第一名」，並與黃秀芳親自替現場民眾盛裝肉圓；黃秀芳說，之前沒機會炸肉圓，只負責品嚐，直到今天才親自體驗；民進黨立委陳靜敏、李麗芬、尤美女、鍾孔炤等人也都到場衝人氣。

陳靜敏說，當初和老公在談戀愛時，老公說要帶她去吃「寶島」肉圓，後來她才知道原來是「北斗」肉圓，結果一吃就黏上了，最後嫁給老公，彰化肉圓功不可沒；尤美女則說，彰化肉圓不只是鄉愁，還是親情，自己在彰化有位乾哥哥，每年都會送肉圓到台北，想起肉圓就會憶起親情，讓她印象深刻。

立院秘書長林志嘉表示，非洲豬瘟在中國肆虐，已傳到香港去，對台灣也造成威脅，所以行政部門對於外來的豬肉製品，都非常用心防治，也盼消費者繼續支持彰化肉圓；「大家放心，吃彰化肉圓一定沒問題」。

洪宗熠指出，近來中國非洲豬瘟肆虐，彰化縣養豬戶也提高警覺，與政府防疫工作密切配合，就是要為台灣豬肉的品質把關，不但要讓國人吃到健康、安全的豬肉製品，更要讓台灣的肉圓、滷肉飯、焢肉等等傳統美食，能繼續發揚光大、傳承給更多的下一代品嘗。

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