被批「假郭粉」 南市議員李文俊回應了

2019-05-21 12:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於更改韓國瑜、朱立倫網路後援會為「郭台銘競選總統後援會」，被指責批評「假郭粉」，當事人台南市國民黨議員李文俊回應表示，林姓助理確實有跟他提過，主要是基於不少網友認為韓應專心高雄市政，支持郭台銘選總統順應民意，而網路社群是自主性串連發起，交由助理全權協助，他也不需要依賴其他人，如果對此社群有意見，網友也可以退出。

李文俊直言，發起網路社群提高曝光度，幾乎已是政治人物接觸民意的常態方式，當時競選議員由助理群協助網路部份，凝聚驚人的能量，連他自己也嚇一跳，這個網路社群完全是自主性發起，不需要靠政黨或外來資金援助，更不可能出賣給任何人。

李文俊表示，誰要參選總統，他都予以尊重，林姓助理要更改名稱時曾跟他提過，主要是不少網友反映高雄市長韓國瑜應以高雄市政為重，支持郭台銘選總統，因此呼應民意改為郭台銘後援會，他也是尊重助理作法。

對於外界各種批評，李文俊表示，他都予以尊重而且不會在意，如果外界對此網路社群有意見大可退出，或是另外發起網路社群擁護所支持的對象。

據了解，新北市議員江怡臻今天點名國民黨籍市議員李文俊首席特助林群峰，逕自將韓國瑜、朱立倫、盧秀燕的網路後援會更改為「郭台銘後援會」，欺騙支持者長期來的情感，非常不道德，只為了搶新聞版面，這樣的行為簡直是「假郭粉」。

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