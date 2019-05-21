漢光實兵在即 嚴德發：為未來勝利做準備、奠基

2019-05-21 11:47

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍今年度「精神戰力專案教育」今天登場，國軍官方媒體《軍聞社》今日上午刊出國防部長嚴德發的發言全文。在漢光演習實兵演練登場前夕，嚴德發期勉，「勝利」為軍人追求唯一目標，無論漢光演習或平時訓練，都是為未來勝利做準備、打基礎，唯有平日專注於戰訓本務，才能建構一支可恃的國防武力，這是軍人存在最主要的價值與意義。

嚴德發表示，全體官兵應專注各階段的訓練，熟練聯合作戰戰術、戰法，並以「從嚴從難、求精求實」的精神，執行每一項演習課目，進而將聯合作戰諸般計畫與作為，融入日常訓練中，有效提升演習成效，進而強化國軍整體戰力。而漢光演習是年度檢驗國軍整體戰力，非常重要的聯合作戰演習，透過仿真實戰的演練，瞭解國軍優缺點，繼而將優點發揚、缺點改正，不斷提升戰力，以達成確保國家安全的職責。

嚴德發表示，國軍官兵應深刻體認，和平的基礎不能靠敵人的善意或是妥協，而是在於國軍做好萬全準備，建構一支可恃的軍隊，讓敵人不敢妄動。而強化部隊戰備訓練，達到「超敵勝敵」的目標，建構一支可恃戰力的軍隊，就是確保和平最好的方式。總統蔡英文日前強調「和平靠國防」，唯有當我們的實力夠堅強，讓企圖侵犯的敵人清楚明白地知道，國軍有能力、有信心迫使敵人奪台作戰失敗，才是確保台海的安全的不二法門，國人才能真正享有和平。

嚴德發強調，國軍秉持「不挑釁、不怯敵」的原則，貫徹三軍統帥「國土主權寸步不讓、自由民主堅守不退」的指示，面對中共刻意破壞區域穩定的挑釁行為，國軍持續強化各級部隊戰備整備和加強聯合情監偵作業，嚴密監控海、空動態情勢掌握，並透過演習檢視各項計畫的可行性，靈活調整戰略部署與建軍備戰的規劃，不斷精進作戰思維與創新戰術戰法，讓國軍始終保持高昂的戰志、熟練的戰技和堅實的戰力，以確保台海穩定與和平。

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