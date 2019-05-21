「韓粉」注意！防範豬瘟6月起韓國祭新檢疫措施

2019-05-21 11:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕為防範非洲豬瘟，韓國政府發布最新檢疫措施。自6月起，旅客若違規攜帶疫區豬肉入境韓國，初犯罰款500萬韓元，二犯與三犯更將提高罰款金額至750萬韓元與1千萬韓元；攜入非疫區肉品亦會受罰。外交部領務局今天提醒國人，赴韓旅遊時務必注意配合，以免受罰。

外交部發布最新領務訊息指出，韓國政府自2019年6月1日起，赴韓旅客違規攜帶非洲豬瘟疫區豬肉入境，第1次違規者處以500萬韓幣（約新台幣123400元），第2次違規者處以750萬韓幣（約新台幣185100元），第3次違規者處以1千萬韓幣（約新台幣246800元）。

根據韓國官方訊息，攜帶非洲豬瘟疫區國家豬肉以外製品以及來自其他國家的肉類及肉製品，第一次被發現將罰韓幣100萬韓幣，第二次處以300萬元韓幣，第三次則處以韓幣500萬韓幣。

外交部領務局副局長蔡幼文今天出席例會說，我國民眾最常前往的旅遊國日本和韓國，近來都公布新檢疫措施，防範非洲豬瘟。日本部分是自4月22日起強化赴日攜帶肉製品罰則，赴日若攜帶肉品等畜產品入境，將裁罰日幣100萬元（約台幣28萬元）以下罰金或處以3年以下徒刑。韓國部分如上述，蔡幼文提醒國人赴韓旅遊時務必注意配合，以免受罰。

此外，蔡幼文也再次籲請民眾，出國應選購合適保險。蔡幼文說，旅行舟車勞頓，最近領務局就接到兩個案例是國人在外旅遊中風，是讓人傷心的憾事，尤其提醒心血管疾病患者，一定要購買適當保險，旅遊平安險之外還有突發意外險、醫療傷害醫療險等。

另，蔡幼文也介紹外交部領務局的LINE官方帳號（ID:@boca.tw），歡迎民眾加入，成為好友後，就可以即時接收最新旅遊警示訊息及其他旅外安全提醒。（12:09更新）

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