請放心投資！蘇揆：今明兩年充裕供電、台商回流也足因應

2019-05-21 09:11

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天上午接見工商協進會理事長林伯豐等人時表示，對於企業界關切的供電問題，蘇揆表示，今明2年備用容量率可達15%，備載容量率則可達10%，不只充裕供電，而且足以因應台商回流的用電需求，他請工商界放心投資。

蘇貞昌今天一大早在行政院與工商協進會舉行座談會，包括林伯豐與協進會副理事長蔡明忠等多位企業界人士出席。蘇揆一開始致詞表明對林伯豐等人的到來表示歡迎與重視，稱讚在座各位對經濟發展有非常大的貢獻，對政府推動政策也給予莫大的幫忙，為此表示感謝。

蘇貞昌說，今天是他上任的第128天，他每天都在拼，「衝衝衝」，他細數上任後的各項努力，包括上任第一天就到桃園機場防止中國非洲豬溫入侵台灣，將病毒阻絕於境外，以及後來赴銀行宣布50萬以下提款免嚴查身份大受歡迎、回應中小企業要求調降中小企業信保基金手續費，以及拼經濟推動台商資金匯回專法等。

他指出，政府推動台商回台投資不到5個月，投資金額已達3000億元，創造了3萬個工作機會，希望今年台商回台投資金額能挑戰5000億元。

蘇貞昌說，估算去年工業用電達1156億度，創歷史新高，政府就如何提升再生能源的佔比做了非常大的努力，前幾天彰化風力電場由經濟部長沈榮津主持動工，而在林口大林電場的新機組已陸續加入供電，今明2年備用容量率可達15%，備載容量率達10%，不只充裕供電，而且足以因應台商回流的用電需求。

蘇揆強調，政府一方面向各位誠懇、明白報告，也請各位放心投資，政府一定努力，如果各方面有需要，請提出指教。

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