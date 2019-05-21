百萬韓粉僑胞明年返台投票？網友查中選會數據後直言「睜眼說瞎話」

2019-05-21 08:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕鄉民f8346797在ptt發文，指稱昨晚某新聞直播線上callin有位高雄林小姐說法，因為韓總努力深受愛戴，明年可能有幾十萬韓粉僑胞會回來支持韓國瑜選總統，鄉民調閱中選會近幾年投票數據，返台投票僑胞根本不到萬人，直言該說法根本睜眼說瞎話

這位高雄林小姐在直播中說，韓總這麼努力深受人民愛戴，百萬的僑胞們，可能幾十萬是支持韓市長選總統的，會投下神聖的一票。

鄉民上網中選會查詢，2008年正副總統選舉，申請要返國投票的海外僑胞為9132人；2012年正副總統選舉，表明要返國投票的人數大減為4672人；2016年正副總統選舉，登記要返國投票的人數為2425人，經中選會剔除不符合資格者，人數又降為2317人。

鄉民指出，為什麼這種數據到處都找的到，都能睜眼說瞎話？百萬僑胞？幾十萬韓粉？最討厭就是自稱是新聞媒體出身，結果拿一堆假說法來聳動人民....？走廣播現在都要拿心靈寶石洗腦人？驗證RJ在直播曾評論的一句話：你真的把韓粉當白癡。

網友留言，「外星球的都會回來投票啊」、「也是宇宙會有支持韓導的..」、「好，拱起來，看能投出幾百萬廣大海外華人票」、「你把百萬台商放在哪」、「為什麼這節目每天的call in都是高雄林小姐？」。

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