WHA開議首日 美國挺台：2300萬人值得一個發聲機會

2019-05-20 23:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕第72屆世衛大會（WHA）今天開議，台灣第三年未能獲邀參與。美國衛生部長阿札爾在首日大會中發言挺台，直言對於台灣再次未能以觀察員身分參與大會，他感到「非常遺憾（regret）」，因為台灣2千3百萬人「值得一個發聲的機會」。

WHA今天在日內瓦登場，我14個友邦提出台灣參與案，要求大會納入補充議程，然而在二對二辯論後，中國強力反對，再次遭到否決。

14友邦提案遭否決 美法德相繼發言聲援

但同時，稍後登場的各國五分鐘發言中，美國、法國和德國分別以直接或間接方式支持台灣參與。

美國直言，台灣再次未能像2009年到2016年時、以觀察員身分參與大會，美國感到非常遺憾，因為「台灣2300萬人值得一個發聲的機會，就像在座的我們一樣」。

法國表示，在全球健康領域支持包容性作法，在這個目標下，希望「所有人」都能獲得高品質醫療服務。德國發言則是強調，「人人享有健康」的意義在於「地圖上不能存在大的空白」，WHO更應是為了所有夥伴存在的論壇。

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