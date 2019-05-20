爭取參與WHA 陳時中：主權一步都不能讓 其他好談

2019-05-20 23:51

〔記者林惠琴／台北報導〕世界衛生大會（WHA）今日在瑞士日內瓦登場，我國未接獲邀請函，但衛福部長陳時中仍率領世衛行動團前往，並召開國際記者會表達台灣加入世界衛生組織（WHO）、參與WHA的訴求，面對中國打壓，更強調「主權一步都不能讓，其餘一切好談」，已將抗議信交給世衛，但尚未收到回音。

陳時中表示，對於台灣來說，參與世界組織很重要，但主權也很重要，中國沒有權利決定台灣是否參加、用什麼名義參加，已將抗議信請駐日內瓦辦事處轉交給世衛法律顧問，文中強烈抗議提及台灣是否參加WHO、WHA，不是由中國決定，將台灣視為中國的一省，這是不對的，最後署名為Republic of China（Taiwan）中華民國（台灣）附上簽名，但尚未收到回音。

不過，陳時中也提到，台灣政府不反對與中國取得聯繫，尤其是健康防疫議題，涉及對兩岸人民健康有所保護，但無法接受的是健康議題與政治議題混淆，簡而言之，台灣政府的態度就是在沒有政治議題前提下，非常願意進行健康議題對話，不管是任何層級都可談，因為健康是基本人權。

對於日本公開表達支持台灣，陳時中提到，從來不懷疑日本對於台灣的支持，但公開來講，自己也是有一點驚訝，強調台灣與日本有長久的人民情感，從貿易、觀光到急難救助，我們是日本親密的朋友，日本也看待我們是友善的國家，希望繼續發揮情誼。

陳時中會後接受越洋連線採訪也提到，想對台灣民眾說，到國際場合上，更感覺到台灣人的悲哀，台灣不論是人口數、經濟力量，甚至醫衛實力名列前茅，卻無法進入WHA參與國際醫療政策的討論，希望國人能夠為團隊打氣。

陳時中也提到，此次率團前往當地，明顯的收穫是台灣能見度大大提升，國人對自己的醫衛實力也更加肯定，預計明天將與美國、日本安排雙邊會談，進行更多的討論。

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