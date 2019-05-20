館長質疑藍親中 朱立倫：賣台或台獨都是害台灣

2019-05-20 21:01

〔記者陳心瑜／新北報導〕前新北市長朱立倫今天晚間上網紅「館長」陳之漢的直播，館長劈頭就問，許多選民認為「中國國民黨」應該改名「中國國共黨」，質疑為何藍營總是親中？朱立倫說，沒有絕對的親中反中，不論藍綠都應該堅持中華民國，而不是改國號變成台灣共和國搞台獨，「不論是把台灣賣給大陸或搞台獨，都是害台灣」。

館長質疑，藍營有意爭取總統提名的候選人為何都要跑去中國「面試」？朱立倫則說，交流很正常，他去年也去了中國，但他當面和習近平講中華民國，更意有所指點名「自由時報也有登出來」。

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前新北市長朱立倫上網紅「館長」陳之漢的直播

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