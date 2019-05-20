台灣就是這麼棒！來台10年日本人：一直罵的人該醒了

2019-05-20 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕1名從日本來台灣10年的YouTuber「Iku老師」，最近在臉書上發表對同婚議題的看法，他認為，「台灣就是這麼的棒，台灣就是接受新的想法、改變不夠的地方的好地方」、「一直罵一直罵台灣的人，該醒醒了」。

「Iku老師」指出，台灣在2019年5月17日發生國際上非常重大的事情，也就是台灣的同志朋友們能夠合法結婚了，台灣是亞洲第一個、唯一一個踏出第一步的國家是台灣，台灣就是這麼的棒，不斷辱罵台灣的人要醒醒了，「不要一直被控制，不是所有都是台灣有問題，就是你的眼睛有問題」。

「Iku老師」表示，自己來台灣10年，不曉得為何跟部分台灣人聊天的時候，總是有人說台灣的政府、公司、媒體、還有人群「很爛」，台灣確實有不好的地方，但被很多台灣人讚美的日本也有一定的問題，但為什麼還是那麼多人喜歡日本，「好壞都是事實的！東西都有多種方面，從右邊看跟左邊看不一樣」。

「Iku老師」提到，台灣的魅力在於接受度，跟日本比起來，日本人對外國文化與人種沒那麼友善，自己的太太是台灣人，和她家人打招呼時總是很緊張，但對方父母、長輩與手足「馬上歡迎我這個不會講話的外國人」，台灣就是有非常好的一面，「我們住在台灣的很多外國人都感受到了」、「台灣就是接受新的想法、改變不夠的地方的好地方」。

「Iku老師」臉書全文

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