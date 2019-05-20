史努比是高雄觀光代言人？ 韓國瑜更正：是「觀光大使」

2019-05-20 18:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕Snoopy（史努比）高雄城市探險活動將於暑假在高雄登場，外傳史努比將擔任高雄暑假觀光代言人？韓國瑜今天下午參加宣傳記者會，特別澄清史努比是「觀光大使」。

美國花生漫畫Peanuts授權的「人類登月50週年」紀念月—Snoopy高雄城市探險，將在7月1日至8月31日於高雄登場。活動由傑迪斯整合行銷公司主辦，高雄市觀光局為指導單位，Snoopy探險卡也列入高雄市好玩卡的其中一款，接合太空紀念主題與專屬優惠。

韓國瑜今天下午參加宣傳記者會，媒體詢問史努比是否要擔任高雄暑假的觀光代言人？對此，韓國瑜澄清說，Snoopy是高雄「觀光大使」，來高雄創造活動與精采亮點。

韓國瑜堅稱是大使 未說明有何區別

媒體詢問，高雄市觀光局掛名指導單位，到底史努比與查理布朗算不算是高雄「觀光大使」？韓國瑜再度回說「觀光大使」，「講得非常清楚，只有四個字不難記吧？」

媒體又追問，「觀光大使」與觀光代言人有何區別？「觀光大使」有收代言費嗎？韓國瑜則未回答。

針對史努比在暑假期間能帶來多少觀光人潮？韓國瑜說，還包括水上活動、選美、國際雙語夏令營等，觀光局預計能吸引40萬人潮，當然希望更多人來高雄，青少年放暑假也多來高雄旅遊。

媒體又問說：「此次Snoopy的太空探險，是否與你的征服宇宙相呼應？」韓國瑜趕忙說「不不不」，因為正好50年以前，阿波羅探險月球時，史奴比去送行，所底他們覺得有意義，亞洲第一站就來高雄。

至於這次展覽是高雄市主動爭取的嗎？韓國瑜表示，因為主辦人是高雄人，對高雄有感情。

潘恒旭稱代言人需另付費 被打臉

對於「觀光大使」與觀光代言人，究竟有何不同？高雄市觀光局長潘恒旭於會後解釋說，史努比活動，高雄市政府沒出一毛錢，如果是觀光代言人的話，需另外付版權費。

但記者問說：「但以前的觀光代言人也沒付費」，潘恒旭又自圓其說表示，說法上比較精確的叫「觀光大使」，5月波特王也叫「觀光大使」，大家的共識是「觀光大使」，不用代言人了。

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