珍惜健保！港台醫療費差距2萬元 醫師分享案例以台灣為傲

2019-05-20 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕醫師及專欄作家「柚子醫師」陳木榮今（20）日晚間於臉書專頁「柚子醫師的育兒診療室」分享一位旅港工作媽媽與小孩的案例，指出港台醫療費用竟相差港幣5700元（折合台幣約2萬3千元），令他對台灣醫療備感驕傲，並呼籲民眾珍惜台灣每一位醫師和健保。

據貼文指出，一位旅港工作的台灣媽媽來信求援，表示小孩腹痛整週，吃完香港醫師開的藥物仍未有改善，並於2天後搭機回台就醫。經小兒科醫師陳木榮初步診斷後認為無礙，後轉診至腸胃專科檢查後，即開藥讓母子回港休養復原，目前已經順利復原中。

然而該名媽媽向醫師表示，在香港有做過同樣的超音波檢查，費用竟高達港幣5870元，令陳木榮百感交集，他認為用今天2019年5月20日銀行的匯率來換算，超音波檢查要新台幣23673元，相比台灣健保之下2次掛號費約台幣400多元，整整相差2萬3千元。

陳木榮表示，雖然大家都認為外國看病十分昂貴，但他以「阿公逆向行駛高速公路，卻和阿嬤說全部的車都在逆向」的笑話來做比喻，是因「台灣看病實在太便宜，台灣是高速公路上逆向的那輛車」，才會讓大眾覺得其他國家看病太貴。

醫師指出，台灣的醫療費用雖便宜，但醫療水準、效率都很高，台灣的醫師也非常願意幫助病患，也對許多醫師將申請給付置於病患需求之後的專業態度，感到非常自豪、驕傲。

最後陳木榮表示，雖然看病的收費和專業不成正比，但看到孩子跟媽媽的笑容，是每位醫師不斷前進、努力的原動力，並呼籲大眾務必珍惜健保、珍惜眼前的每一位醫師。

相關原文請見：

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法