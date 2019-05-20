這四個要怎麼選？ 知名女性主義者點出「只有她在當總統」

2019-05-20 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕日前議員苗博雅在質詢柯文哲時，曾針對柯文哲對於國民黨議員的問題回答「我在中共眼中的分數是50多分」，建議「應該以台灣人民的意志為依歸，不應該也不可能以中共視角評分」，昨（19）日徐閉在推特上發文砲轟根本是「三個男人在爭特首」。

知名女性主義者徐閉昨天在推特上發文，將數位有可能競爭總統人選曾經的發言一一列出，她提到柯文哲曾聲稱「我在中共眼中的分數是50多分，不及格，但可以補考；至於蔡英文不要死當就很好」，而韓國瑜說過「未來的台灣領導人要讓中國人安心」，郭台銘更曾大呼「台灣是中國不可分割的一部分」，但只有蔡英文敢說「盡最大力量保衛台灣主權」，讓她不禁無奈大嘆，根本是「三個男人在爭特首，一個女人在當總統」。

後來粉專「台灣賦格」也節錄這段文章，把所有發言出現在新聞中的時機翻出來做成圖表，怒嗆「這些男人還好嗎？到底是要選總統，還是要選『中國台灣特首』？想當中國人就直接講啊」，搭配新聞輔佐的圖片引起網友討論。

許多網友相當認同，在底下紛紛留言「阿伯這部分的回答實在是很不恰當」、「柯、郭、韓都是中國政客！」、「下面三個越來越像」、「想當中國人就直接滾啊」、「很難想像一個國家之中，有如此多不愛自己國家的人」。

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