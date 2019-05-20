與潘孟安共飲「海誓山盟」酒 賴清德：是好朋友啊！

賴清德、潘孟安共飲「海誓山盟」酒。（記者邱芷柔攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2019-05-20 16:54

〔記者邱芷柔／屏東報導〕總統蔡英文與前行政院院長賴清德近日接連到訪屏東，賴清德所到之處都能看見屏東縣長潘孟安現身力挺，今天兩人在屏東新來義部落一起喝下「山盟海誓」小米酒，而上週六蔡英文南下潘孟安並未現身，引起各界諸多揣測，面對媒體追問，賴清德微笑回應「他是好朋友啊！」；潘孟安則在受訪時表示，不管誰來屏東，都會以禮相待。

賴清德今天到屏東縣新來義部落參訪，在族人熱情邀約下，特別使用排灣族的連杯「拉奈克（langalj）」與部落耆老、民代共飲小米酒，族人也力拱現身會場的屏東縣長潘孟安與賴清德共飲「海誓山盟」酒，兩人再度同框，兄弟之情溢於言表。

地方耆老指出，排灣族連杯通常有3種用途，包括勇士出發打獵前會使用連杯，象徵大家同心面對困難、婚禮中新郎與新娘共飲，象徵永結同心，及與敵人復合立約同心之用。

賴清德選在蔡英文就職3週年南下屏東，和屏東縣長潘孟安同框，現場媒體追問，每次賴到訪屏東，潘縣長都現身力挺，賴清德笑著簡短回應「他是好朋友啊！」

潘孟安則在上午受訪時表示，縣府上週五晚上才知道總統隔天的南下行程，由於週六公務行程早在10天前就已排定，因此特別向府方說明，府方也說當天行程是立法委員安排的，因此也尊重委員。

潘孟安也強調，自己不涉入民進黨初選，最後誰出線，誰就是民進黨的總統候選人，做為黨員，他都會全力以赴，不管誰來屏東，都會以禮相待。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

賴清德今天到屏東縣新來義部落參訪，在族人熱情邀約下，特別使用排灣族的連杯「拉奈克（langalj）」與部落耆老、民代共飲小米酒。（記者邱芷柔攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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