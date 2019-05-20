高市審議青年局爆口角 藍綠議員差點上演「詠春」

2019-05-20 16:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會下午審議關於新設立青年局法規案，民進黨市議員邱俊憲對市府沒提供完備資料有疑義，國民黨高市議員劉德林突然打斷邱俊憲發言，強調今天只是審法規；兩人認知不同、瞬間對峙互嗆，主席立刻裁示休息，藍綠議員則居中緩頰，而邱、劉幾度近在咫尺、比手畫腳，最後一刻動手秒變「握手」，差點上演「詠春」，也讓緊繃氣氛終於緩和。

高市議會下午審議高雄市政府組織條例修改，主要是增設青年局，現場有10多位議員關切此案，登記發言討論。

第二位發言的邱俊憲指出，他支持市府設立青年局，但今天討論此案，議員手中都沒有任何資料、說帖，這樣討論感覺不夠具體，也在議事廳的議員劉德林卻突然發聲，質疑邱俊憲發言內容應不屬於法規案。

劉德林打斷邱俊憲的發言，引發邱俊憲強烈不滿，向主持議事的副議長陸淑美表達抗議，劉德林也不滿邱俊憲的說法，一度揚言清點人數（現場人數不足就必須流會），陸淑美見狀，趕緊敲槌裁示休息5分鐘，希望大家冷靜。

休息期間，邱、劉繼續對槓，邱俊憲對劉德林干涉發言相當不滿，覺得不被尊重，尤其劉德林一度舉起茶杯、讓邱俊憲相當憤慨；劉德林則不爽邱俊憲說「你想要怎樣？」他覺得這句話挑釁意味十足。

藍綠兩邊議員陸續加入當和事佬勸阻，過程中邱、劉兩人兩度短兵相接，讓同僚有點緊張，所幸最後兩人的動手變成握手，用男人的肢體動作化解衝突，也讓議事程序繼續下去。

副市長葉匡時答詢指出，對於邱俊憲建議的青年局設置前須召開至少兩場公聽會、並須提供完整的組織調整說明給議會，市府都會處理。

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