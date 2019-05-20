「醫師魂」上身 賴清德幫看診 部落VuVu血壓直飆

2019-05-20 15:34

〔記者邱芷柔／屏東報導〕行政院前院長賴清德今天到屏東新來義部落參訪，受到部落熱情歡迎，賴清德「醫師魂」上身，特別為文化健康站的VuVu（排灣族語祖父、祖母）量體溫、血壓，關心長輩們的健康狀況，沒想到現場VuVu們太興奮血壓飆升，讓賴清德笑問「是看到帥哥嗎？」，隨後賴也要求現場照服員協助，持續追蹤VuVu們的血壓情形，大展親民形象。

賴清德今早受邀參加屏東縣政府社區型公托中心揭幕儀式後，安排到新來義部落參訪，賴清德不僅化身醫師關懷部落長輩，也和照服員一起幫長輩們打飯，和長輩、社區學童共餐，現場VuVu與學童們以傳統樂舞迎接，並送上象徵「部落勇士」的項鍊，希望賴清德跟勇士一樣，繼續為台灣奮戰下去。

賴清德表示，「文化台灣」是他在院長內任的施政目標之一，台灣的原住民文化就是台灣文化相當珍貴的一部分，屏東縣長潘孟安多次向他提到來義鄉的故事，讓他十分感動，新來義部落的居民，先後受到莫拉克及凡那比風災創傷，部落居民一磚一瓦，辛苦耕耘才有今天的成果，他非常佩服部落區民的勇氣和共同合作的精神，所以來親眼見證。

屏東縣長潘孟安、新來義社區發展協會理事長許蘭花、來義村長高國光、義林村長劉英豪、丹林村長顏盧慶勇及屏東縣縣議員潘正義等人均到場陪同，賴清德也入境隨俗，與潘孟安及族人們共飲「海誓山盟」小米酒。

賴清德也表示，今天是5月20日，他特別來到這裡，想傳達他對部落的愛，未來也會常常回來，希望有機會貢獻心力，讓社區越來越好。

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