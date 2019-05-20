同婚專法三讀 退輔會：榮家將面對同婚榮民入住

2019-05-20 14:24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院上週五三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，使我國成為亞洲首個同性婚姻合法化國家，相關部會也已做好因應，退輔會主委邱國正今日在立法院表示，雖退輔會沒有榮民集團結婚業務，但榮家未來將面對同婚榮民一起申請入住的問題。

立法院外交及國防委員會今日邀請退輔會主委邱國正與相關官員進行專案報告，邱國正在面對民進黨立委陳曼麗質詢時，做出上述表示。除退輔會之外，每年辦理集團婚姻的國防部，也將開放同性伴侶參加，最近的場次為今年10月空軍聯合婚禮。

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