彈劾曲棍球案檢察官 引監委內鬨？ 反對監委：受夠了

2019-05-20 13:29

〔記者謝君臨／台北報導〕檢察官陳隆翔因偵辦「曲棍球協會詐領公款案」，14日遭監察院彈劾，引發司法界反彈，法務部長蔡清祥及檢察總長江惠民也指彈劾已造成寒蟬效應；當初在彈劾案投下不贊同票的5名「馬系」監委方萬富、江明蒼、仉桂美、包宗和、蔡培村今聯合發布聲明，強調「監院同仁實在受夠了」，並就當初反對理由進行說明。

監委指出，彈劾文稱「漏未論斷偽造印章、印文及署押，又漏未論斷侵占及盜用公印文等犯罪事實」，但依據最高法院判例，實務上，均認偽造或盜用印章、印文及署押為偽造文書的部分行為，採吸收關係，不另論罪；該判例及實務見解並未廢止也無變更；因此，緩起訴處分書未論述，應屬正辦，並無不妥。

此外，縱認緩起訴處分書中未敘述該偽造行為不妥，但既與被告之論罪無關，其疏失情節也非重大，與彈劾應以違失情節重大的要件有所不符。

監委說，彈劾文指「漏未論斷侵占之犯罪事實，屬嚴重疏漏…」，但依據卷內筆錄，被告李淑惠稱「因長期跟體育場合辦活動，所以印章在我那邊很久了…」等語，檢察官認定李僅有盜用印文而無侵占圓戳章，並非無據。另，彰化縣政府已來函說明「彰化縣之體育場」並非政府機關，故該體育場的印章已非公印。

監委表示，彈劾文指檢察官違反刑法沒收規定，但檢察官並未認定卷內印章及體育場活動組的圓戳章屬偽造，又刑法規定應沒收的印文，是偽造印章的印文，如非偽造的印文，不在沒收之列，本案扣案的印文，並無相關證據證明是偽造的印章所蓋印，應無沒收必要。

另，檢察官作成處分書時固在彰檢任職，但半年後已調任中檢，扣案物品依規定是由彰檢依卷證處理，不能把執行問題掛在被彈劾人身上。

監委指出，法務部檢察司長到院表示「刑法第40條及第219條應沒收規定，實務上記載方式，不像法院判決後面有相關欄位會做交代，檢察官未交代是否沒收，和執行檢察官無關。認真的檢察官會交代是否沒收，甚至會註明單獨沒收，要交代才是正辦，檢察官辦案時要注意，我們會再加強」。

監委強調，檢察司長所言無訛，前半段談緩起訴書與法院刑事判決書有別，偵查與執行檢察官各司其職；後半段是說檢察官辦案要認真、有瑕疵要改進加強，善意回應提案委員。如果以這段話導出是「經過法務部認證」，那就言重了。更傷及監院形象及辦案公平的立場，監院同仁實在受夠了。

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