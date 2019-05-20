不實選舉廣告查核 法官協會4點聲明：不應公親變事主

2019-05-20 13:33

〔記者楊國文／台北報導〕針對行政院日前通過總統副總統選舉罷免法、及公職人員選舉罷免法修正草案，並送請立法院審議，明定參選人等對於不實選舉廣告，得向法院聲請「緊急限制刊播令」，且法院須於3天內裁定，不僅司法院、女法官協會反對，今中華民國法官協會也發表名為「公親變事主－法官不可能的任務」的四點聲明，認為此修法存在重大憲政爭議，應該「行政的歸行政去的歸司法」，應是由行政權負責選舉廣告訊息、媒體報導的規範、監管、裁罰等措施，再由司法權審查相關措施的合法性才對。

法官協會鄭重呼籲，有關機關應審慎思考，重新檢討選罷法等草案內容的妥適性，立法機關也應該廣泛徵求各界意見，尤其應充分尊重訴訟主管機關司法院的意見，在各界有充分討論和共識之前，實在不應輕率通過行政院版的著案。

中華民國法官協會聲請如下：

首先，維護選舉公正是選務機關責無旁貸的義務：修法的主要目的是為了遏止抹黑文化，避免不實選舉廣告，影響選舉結果，以維護選舉的公正及公平性。維護選舉公正，屬於選務機關的職責，法律因此賦予選務機關相當的行政資源、組織團隊及行政調查權力；而監管不實選舉廣告，以確保選舉的公正性，屬於行政權的核心任務，選務機關不但責無旁貸，而且最為適任，更沒有非先給法官處理不可的必要性。

其次，選舉法庭豈可「公親變事主」破壞「權力分立」：法院應該持中立、公正的立場，解決紛爭，而不是製造紛爭。目前選舉法庭受理選舉無效、當選無效等訴訟，就是最好的典範。選務機關負責監管不實選舉廣告，處分相對人或利害關係人若不服，草案可增訂依法向選舉法庭請求權利救濟的規定，選務機關豈可推諉卸責，把選舉法庭推到第一線的政治風暴中心，代替選務機關監管不實的選舉廣告，徒然製造政治紛爭，反而使法院「公親變事主」，將嚴重破壞憲法上的權力分立原則。

再者，Mission Impossible不可能的任務 －法官在3天內判斷選舉廣告的真偽：從多年前總統大選前一天的「319槍擊案」、高雄市長選舉前一天的「走路工事件」，乃至去年臺北市長選舉期間特定候選人遭指控強摘器官的事件，都紛擾甚久，難以平息。

其中，尤其是319槍擊案發生迄今已經十多年，期間經過包含刑事偵查、「真相調查委員會」等多個行政及立法機關反覆詳細調查，其真相仍有如羅生門。第一審法院的獨任法官或第二審的合議庭，既無兵（團隊）、也無槍（配備）、更無彈（資源），在目前台灣政治對立如此嚴重的社會氛圍下，居然被要求在短短3日內把選舉廣告的真實性查個水落石出，並作出具有高度政治爭議性的裁定，根本就是台版「不可能的任務」，但是法官又不是湯姆克魯斯，這樣的裁判豈能服眾？維護選舉公正及公平性的立法目的，更有如緣木求魚。

最後，是「行政的歸行政、司法的歸司法」：法官協會贊同為達成選舉的公平競爭、維繫民主政治的基石，由主管機關研擬適當對策因應「虛偽訊息」對民主選舉活動可能造成的危害，但是堅決反對由法院直接介入審查選舉廣告的真偽，應由行政權負責選舉廣告訊息、媒體報導的規範、監管、獎勵及裁罰措施，再由司法權審查相關措施的合法性。

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