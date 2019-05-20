小英執政3年、520農民運動31年 農委會主委列24項成果

2019-05-20 13:21

〔記者簡惠茹／台北報導〕今天是蔡英文總統執政滿3週年，也是農民520農民運動31週年，農委會主委陳吉仲今天一早在個人臉書發文，列出4點、24項重要成果，陳吉仲表示，全力建立農民4大福利措施確保農民生計、做好防疫和基礎建設減少農民損失、推動農業產業政策來提高農民收入。

陳吉仲文中表示，農委會有責任針對這3年農委會為農民和農業做了那些事向大家報告，同時也要檢討還有那些工作尚未完成，農委會為農民推動的政策，包含完成農民四保，建構完整福利體系，讓從農者無後顧之憂、完善農業基礎建設及重大防疫措施、以及強化農業產業政策，增加農民的收入。

陳吉仲也回想起當初參加農民運動的情景，他表示，520農民運動至今已31週年，當年參與時他還是大學生，現在有機會為台灣農民服務時，經常捫心自問，農民最需要的是什麼？他自己認為，建立農民的4大福利措施，就可以確保農民生計；做好所有防疫工作和基礎建設，就可以降低農民損失；做好農業產業政策，就可以提高農民收入。我們不會鬆懈，我們會全力以赴。

農民四保方面，陳吉仲指出，推動人地脫鉤，讓實際從農者可以加入農保，包括沒有農地從事農業生產的青農以及在河川公地耕種的農民；去年11月開辦農民職業災害保險，從事農業生產受傷，農民每個月繳交15元，即可享有4種給付，目前已有超過15萬農民投保。

陳吉仲指出，避免農民看天吃飯，期待今年完成農業保險專法立法，目前也開辦農業保險，已經開辦了14種農產品保險，至去年底投保面積超過2萬公頃，投保金額超過26億元。

至於日前蔡英文總統在廣播節目提及的農民退休制度，陳吉仲表示，預計明年完成，每個行業多有退休制度，獨缺農業部門，農民退休制度的建立，將更有助於青農加入。

而在防疫部分，陳吉仲表示，非洲豬瘟防疫100%落實，阻絕病毒於境外，14個跨部會使命必達，境內7千多場畜牧場完整做到生物安全防治；口蹄疫拔針一定要在今年6月成功，終結23年來的口蹄疫疫情，並向OIE申請為非施打疫苗之口蹄疫非疫區。

陳吉仲文中指出，禽傳人的H5N6禽流感已消滅，H5N8也杜絕在國內發生，全力對抗4年前留下來的H5N2；全力防治所有的外來種，包括荔枝椿象、秋行軍蟲等。

此外，陳吉仲表示，農委會完成農田水利會公務機關化的改革，接下來要將灌溉事業從31萬公頃的灌區內農地擴充至37萬公頃的灌區外農地，讓所有農民生產皆有水可用；今年內還要建構完整農地租賃平台，幫忙想租農地從農者可以找到農地。

陳吉仲指出，為改善農業缺工，去年運用本國勞動力的各種農事服務團已招募近2千人投入，超過21萬人日的服務，7月開始超過1千人的國外勞動力也會加入挹注。

增加農民收入方面，陳吉仲文中表示，農產品外銷表現亮眼，去年出口值54.7億美元創新高，今年將朝60億美元目標邁進；推動對地綠色環境給付，全國31.8萬公頃的基期年農地，只要農地農用就可以領取，讓超過30萬農民及60種以上作物每公頃可享有1萬元至6萬元不等的給付；以及全面建立冷鏈體系，有效提升農產品品質並解決產銷問題。

陳吉仲說明，學校午餐採用4章1Q在地食材，透過需求帶動供給，讓全國3千多所國中小學校及180萬學童享受國產生鮮食材；19萬國軍弟兄的蔬食也比照辦理，未來會更進一步推廣至所有的公務機關。

相關法規立法修法，陳吉仲指出，完成有機農業促進法立法，今年5月底後法案生效，修正農產品生產及驗證管理法，增訂農產品初級加工相關條文，目前法案已送到立法院，希望能在今年上半年完成立法。未來農產品初級加工將由農委會負責管理，讓六級化產業中的第二級部分能具體落實，提高農民收入。

陳吉仲也列出要持續推動的政策，包含林下經濟及林產業多元輔導措施；調降肥料價格回饋農民；辦理小型農機具補助，第一期編列8億元預算；設立養殖專區；畜牧排泄物專案處理；建立農產品加工打樣中心，協助初級農產加值，提高農民收入；研擬農產品登記收入保障制度；以及積極協助農產品產銷，維持市場價格在合理水準之上，預警機制、生產管理輔導、加工、外銷同步推動。

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