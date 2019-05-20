吳敦義批蔡政府不合格：若還拚不好 明年讓國民黨執政

2019-05-20 12:06

〔記者林良昇／台北報導〕蔡總統執政今滿3週年，國民黨主席吳敦義今大動作率智庫、立法院黨團召開蔡政府施政3週年施政檢討，會中痛批蔡政府施政缺失，吳敦義強調，蔡政府施政3年交出不合格的成績單，蔡政府最後幾個月好好打拚，如果還是拚不好，就讓國民黨在明年1月11日重返執政。

吳敦義今率2位副主席曾永權、郝龍斌、國民黨智庫國家政策研究基金會、立院黨團共同召開記者會，批政府的施政不力。國政基金會執行長高永光批評，民進黨施政充斥抗衡意圖，缺乏均衡思維，淪為空轉並引發紛亂對立，在內政法制、經濟環境、外交國防兩岸、社會及庶民感受等面向都有重大爭議。

國民黨團總召江啟臣則秀出黨團製作的「蔡政府『失』政三週年回顧」月曆，列舉過去3年間每個月國民黨認為民進黨的失敗政策，包含斷交、年金改革、轉型正義、前瞻建設、一例一休、1124投票亂象、卡管案等，並在明年1月11日投票日下方註明「掰」，象徵民進黨執政倒數計時。

吳敦義則在總結時表示，國民黨用數據說明，民進黨在4個面向交不出好的考卷，不論是經濟成長率、免簽國、自由貿易協定（FTA）、觀光等數據，都比國民黨執政時落後。

吳敦義再次重申國民黨執政的4大支柱，包含繁榮均富的經濟、廉能有效率的政府、和諧公義的社會、和平發展的兩岸關係，並特別提及去年1124的勝選，強調國民黨縣市長席次從6席到增加到15席，6都中人口最多的3都都是國民黨執政，「上半場打的不錯」，但下半場更重要。

吳敦義表示，明年1月11日以前，希望蔡政府做好的表現，將功贖罪，假設蔡政府在最後幾個月好好打拚，這是國民黨的期待，但如果還是拚不好，就讓國民黨在明年1月11日重返執政。

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