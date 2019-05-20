遭室友出賣舉報「思想有問題」台青遊中驚嚇返國

2019-05-20 06:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣青年小鄧4月到中國旅遊，卻遭旅遊結識的中國青年舉報，公安和官員輪番找上門，問話並搜查行李，質問「是否支持兩岸一家親？」小鄧受訪表示，那晚的恐懼一直尾隨著他，不僅因「被出賣」的感覺太深刻，更是體認到言論自由的可貴。

小鄧上個月在西安青旅結識一名年紀相仿的山東青年，雙方相談甚歡。後來小鄧整理行李時，那名青年看見行李中的中華民國國旗與彩虹旗，小鄧隨即解釋，之後到歐洲旅行時才會用到旗子，因為他也不想在中國惹事。小鄧和該青年繼續相處了3天，分享旅遊心得、道別時還互相祝福。

但就在山東青年離開隔天晚上，小鄧剛參觀完博物館回到青旅，公安直接上門來，劈頭就說「有人舉報你有極端思想和攜帶破壞社會和諧的旗子，希望我們好好落實」。小鄧馬上意識到「被出賣了」，趕忙強調「台灣中國一家人啊」，並稱讚西安景點轉移話題，公安簡單問話後離去。

小鄧幾經思索後，決心把旗子丟了以免後患，於是悄悄和其他外籍旅伴一起出門，買了水和香蕉，當場把香蕉吞了後，把旗子和香蕉皮揉在一起、包進垃圾袋，塞進路邊垃圾桶。但就在以為事情告一段落時，竟又出現第二批公安要做筆錄和搜查行李。

這回來的公安詳細記錄他的行程甚至台灣住址、問他台灣人到中國的法規，也問到「是否支持兩岸一家親？」他只能不斷道歉，強調「兩岸一家親、台灣是中國的一部分」，小鄧強調「完全是壓力下的違心之論」。筆錄做完後又再出現一個官員，惡狠狠威脅說「再做多餘的事試試看！」

那晚小鄧夜不成眠，恐懼蔓延全身，想著「會不會又來？旗子會不會被找到？丟的時候有沒有被拍？」他至今回想仍覺緊張，趕緊縮短行程回台後，才敢將這段經歷公諸於世。他說道，公開這個故事並不是要貶低或責難中國人，但希望大家知道中國是這樣信任崩解的社會，而這樣的社會才會長出這樣的人。

小鄧說，常有人講「言論自由可以吃嗎？」這次經歷讓他體會到，「中國式言論自由」使社會失去信任，而「言論自由不可以吃，但可以讓人吃得安心、睡得放心、不用害怕突然被舉報」，這就是民主自由！

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