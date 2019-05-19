批踢踢鄉民搖身變愛國教練！走遍各國後下輩子仍想當台灣人

2019-05-19 23:56

〔記者蔡思培／台北報導〕去年台灣因二○二○東奧正名展開公投時，一位健身教練在網路論壇「批踢踢」表態支持正名，更承諾如果公投通過、運動員參賽權受影響，將提供月入六萬以上、保障一年的教練工作，此舉在網路引起熱議。他是周博陽，是一位從網路論壇「批踢踢」起家的愛國健身教練。

在周博陽決定補助運動員、支持東奧正名時，有些人質疑他是在打廣告，但他表示，他有感於運動員的生涯其實只有幾年，不少人在發光發熱後，並沒有獲得很好的生活保障，而提供一份教練工作給選手不失為一個好方法。後來東奧正名公投雖未通過，但周博陽仍提供游泳選手周校永教練培訓。此外，周博陽也與其他類別的運動員接洽，提供訓練與教學，就連MLB棒球選手王維中也是他的學生。

周博陽除了在台灣舉辦健身研習課程，還常到世界各地的健身房進行交流，足跡踏遍美洲、亞洲、北歐、非洲各地，也曾到中國教學。周博陽表示，他在出發到中國授課前就和對方講明不接受被矮化、更不願被掛上中國台灣，「你矮化我，我就不教了。」周博陽說，他希望成為一個很酷的人，儘管有機會與能力去中國賺錢，他卻認為去中國賺錢、教課這件事情一點也不酷，「很多人為了在中國賺錢，就決定安靜，但這種事我不想做。」因此他把重心放在中國以外的世界。走遍世界各地的周博陽認為，台灣是個超級棒的國家，除了食物好吃外，台灣人也很有同理心與公德心，他直言下輩子還想當台灣人。

三十三歲的周博陽過去在藥廠當業務，後來因個性直率，常跟主管起衝突而遭到資遣。由於他具備健身知識，轉職期間在「批踢踢」肌肉沙灘版發文，希望進行短期健身教學，這些文章在網路上引來討論、網友信件蜂擁而來，不少上過課的網友也推薦朋友，讓他知名度一傳十、十傳百，第二個月就靠教學賺到十萬收入。周博陽直呼，健身教練這份工作待遇好、又有成就感，於是一路當教練到現在。

不過周博陽在從事健身事業的路上也並非一帆風順，他透露，過去在一間健身培訓機構教學，遭到自稱黑道的人士恐嚇，事後老闆不願處理此事，這樣的經驗讓他決定離職，出來自己開辦健身機構，於是他從批踢踢的鄉民搖身變成健身機構的負責人。

近年來台灣健身風氣盛行，越來越多人投入健身教練一職，將其視為生財工具，不過周博陽認為，回饋社會也很重要。他除了將機構研習的部分收入拿來做公益，更不定期舉辦公益評估活動，民眾只要出示捐款給偏鄉或流浪動物基金會的收據，即可向他諮詢健身、運動、運動營養方面的問題。

周博陽表示，他從以前就覺得台灣人很有實力，自己現在站上國際舞台，更真真實實的感覺到台灣真的不輸其他國家，「從（批踢踢）肌肉沙灘起步的自由教練，也沒有想過能有這一天」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法