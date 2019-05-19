挺韓、挺朱臉書社團全變「挺郭」！子弟兵不爽跳腳

2019-05-19 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選共有朱立倫、王金平、郭台銘與韓國瑜表態參選，朱立倫子弟兵葉元之發現，最近不少原本支持朱立倫、韓國瑜的臉書粉與社團，旦夕之間變成支持郭台銘，「請問是當朱粉不存在嗎？」、「欺人太甚也不是這樣」。

新北市議元葉元之19日在臉書貼出多個臉書系統訊息，從中能見大量原本支持韓國瑜、朱立倫，甚至是台中市長盧秀燕選舉時的臉書社團與粉絲專業，全部都被各個管理員改成郭台銘粉絲後援會，葉元之不滿大呼：「初選可以這樣『洗粉專』嗎？」

葉元之認為，若要談陰謀論會談不完，他個人較傾向相信是「假郭粉」作祟，一方面扯郭台銘後腿，另方面意圖分裂國民黨，但如果是這樣，「那麼郭台銘也必須負起政治人物的責任，如同韓國瑜譴責假韓粉」，葉質疑，「難道明天再換個名字，就可以變挺蔡英文嗎？」

葉元之的觀點傳開後，有經營臉書社團、粉絲專頁的網友怒批「議員要用我們刷知名度跟存在感是沒關係，畢竟我們都是國民黨，那本人的同好社團或粉專，需要他人同意改名？國民黨規定？臉書規定？」，也有網友表示，「粉團都是個人成立的，每個人都可以成立粉專粉團，想改什麼名字誰能控制」、「 讓我想到候友宜粉專也變成韓粉園地，只是沒改名字」。

葉元之臉書全文

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