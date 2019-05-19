中國網友推特挺小英 怒嗆「國民黨是中國虧欠台灣的舊債」

2019-05-19 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文今民調回升，勝出韓國瑜高達6個百分點，且勇於兌現政見，努力推動同性婚姻合法，吸引許多網友稱讚，日前有中國網友就在推特上發文力挺蔡英文，甚至直接怒嗆「敗逃的國民黨是中國虧欠台灣的舊債」。

中國網友「POP」日前在推特上大吐心聲，大讚台灣總統蔡英文對中國「有底線」，他認為，有些台灣人想法很奇特，但都有「現況很不好」的共識，他疑惑反問「台灣的壞局勢是什麼時候開始的？太陽花的警棍水炮、馬和習握手，是都忘記了嗎」？

接著他在推文中繼續怒嗆：「只有蔡英文有自己底線，敢公開嗆習近平的一國兩制，你看韓禿頭敢公開了？還是柯P有這個膽量？」他更力挺蔡英文敢於年金改革，怒嗆「年金的錢哪來，不是台灣民眾的錢嗎，人家拿你們的錢瀟灑，你們有一個人敢出來和拿你錢的人說不行，結果她被人家追打，你們有行動嗎，你們是支那人嗎，不是的話也學的超級像」。

最後他無奈表示「是我們國家的人逃去你們台灣燒殺搶掠，我們以前欠你們的還不能還債，只求舊債不要再添新帳」，也呼籲「我不是在岸上，我是在深水區，看著台灣民眾在淺水區吵吵鬧鬧的往深水區滑，真的很著急，希望台灣人在2020年能再加加油，不要被中國併吞」。

他鏗鏘有力的評論引起不少網友稱讚及感謝，紛紛留言表示「你或許是在岸上看的最清楚的旁觀者，很多攪在湖裡的台灣人民，已經混濁看不清了」、「謝謝你的直言」、「國民黨就是個流亡政府，死賴在台灣不走，謝謝你看得這麼透徹」、「真心覺得你講的真好 只是不知道為什麼還有一堆人看著習包子畫的大餅圖流口水」。

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